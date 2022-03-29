Após quase 10 anos no Real Madrid, Bale pode jogar no Cardiff City

O atacante Gareth Bale, em fim de contrato com o Real Madrid, cogita vestir a camisa do Cardiff City na próxima temporada caso País de Gales se classifique para a Copa do Mundo, segundo o portal "Wales Online". O atleta pretende chegar em forma no Mundial do Qatar.Na última quinta-feira, País de Gales derrotou a Áustria no primeiro jogo da repescagem para a Copa do Mundo. No entanto, o duelo decisivo ocorrerá apenas em junho, uma vez que a seleção de Bale está na mesma chave da Ucrânia. Por conta dos conflitos no país do leste europeu, o confronto contra a Escócia precisou ser postergado.
Apesar do interesse do Cardiff City, o atleta também possui propostas para jogar na Premier League ou no Campeonato Italiano. No entanto, o jogador cogita a possibilidade de se aposentar após a disputa da Copa do Mundo do Qatar.
As informações indicam que as principais razões que levariam Bale ao seu país natal seriam emocionais e pessoais. Por conta da pandemia, o atleta não pôde estar próximo de sua família com regularidade. Além disso, o jogador e sua família possuem uma mansão em País de Gales, mas que só aproveitam nas férias do camisa 18.