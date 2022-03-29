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futebol

Após quase 10 anos no Real Madrid, Bale pode jogar no Cardiff City

Atacante cogita fazer contrato curto com equipe de seu país para chegar em forma em uma hipotética Copa do Mundo...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 09:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 09:43
O atacante Gareth Bale, em fim de contrato com o Real Madrid, cogita vestir a camisa do Cardiff City na próxima temporada caso País de Gales se classifique para a Copa do Mundo, segundo o portal "Wales Online". O atleta pretende chegar em forma no Mundial do Qatar.Na última quinta-feira, País de Gales derrotou a Áustria no primeiro jogo da repescagem para a Copa do Mundo. No entanto, o duelo decisivo ocorrerá apenas em junho, uma vez que a seleção de Bale está na mesma chave da Ucrânia. Por conta dos conflitos no país do leste europeu, o confronto contra a Escócia precisou ser postergado.
Apesar do interesse do Cardiff City, o atleta também possui propostas para jogar na Premier League ou no Campeonato Italiano. No entanto, o jogador cogita a possibilidade de se aposentar após a disputa da Copa do Mundo do Qatar.
As informações indicam que as principais razões que levariam Bale ao seu país natal seriam emocionais e pessoais. Por conta da pandemia, o atleta não pôde estar próximo de sua família com regularidade. Além disso, o jogador e sua família possuem uma mansão em País de Gales, mas que só aproveitam nas férias do camisa 18.
Crédito: BaleestáfocadoemclassificarPaísdeGalesparaaCopadoMundo(Foto:GEOFFCADDICK/AFP

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