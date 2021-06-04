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Após quarentena no Uruguai, equipe de futsal do Corinthians volta ao Brasil e retoma treinamentos

Atletas e membros da comissão técnica que ainda estavam no país vizinho, por terem contraído Covid-19 no mês passado, chegaram em território brasileiro na última quinta...
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Publicado em 

04 jun 2021 às 18:09

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 18:09

Crédito: Divulgação/Corinthians
Na noite da última quinta-feira, atletas e comissão técnica que ainda estavam no Uruguai após contrair Covid-19 durante a Libertadores da modalidade, no último mês, retornaram ao Brasil. Os membros da comissão técnica, André Bié, Juninho e Anderson Vasconcelos, já retornaram aos treinamentos, enquanto os atletas que acabaram de retornar da quarentena terão período de descanso.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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GALERIA> Relembre o desempenho do Corinthians no Brasileirão por pontos corridos
Já os jogadores que voltaram em 24 de maio tiveram acompanhamento físico do fisioterapeuta Tadeu Salles, que comentou o que foi feito na última semana:
- Os trabalhos que realizamos foram parte dos treinos de retorno. Usamos uma variedade de aparelhos para trabalhar força, potência e resistência dos atletas.
Durante a semana, esses atletas também treinaram bola com a equipe sub-20 e, nesta sexta-feira, realizaram uma ativação física com Juninho e um treino tático com o treinador André Bié, já de olho na partida da próxima segunda-feira, contra o São José, pela Liga Nacional de Futsal (LNF).

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