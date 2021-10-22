Após protesto, presidente do Botafogo afirma que pagará um mês de imagens ao elenco na segunda-feira

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A diretoria do Botafogo deu uma resposta ao protesto de silêncio feito pelos jogadores por conta de salários atrasados. Em comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira, o presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, afirmou que conversou com o elenco durante a reapresentação.+ Bastidores: tom por protesto já existia no Botafogo, mas elenco quis focar e confirmar apenas após vitória

O mandatário, em nota, prometeu que pagará um mês de salários de imagem - o motivo principal feito pelo protesto do elenco - na próxima segunda-feira.

Enquanto isto, o Alvinegro busca, na Justiça, o desbloqueio de verbas que serão suficientes para quitar salários CLT e imagem referentes até as folhas de novembro - que vencem em dezembro.NOTA DO BOTAFOGO

“Estive reunido com o elenco profissional no Nilton Santos na reapresentação desta sexta-feira (22/10). Aproveitei a oportunidade para reconhecer o profissionalismo e comprometimento dos jogadores e comissão técnica durante esse período de dificuldades. Comuniquei que na segunda-feira será pago um mês de direitos de imagem.