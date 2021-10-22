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Após protesto, presidente do Botafogo afirma que pagará um mês de imagens ao elenco na segunda-feira

Em comunicado oficial, Durcesio Mello afirmou que se encontrou com o elenco na reapresentação e deu parecer sobre a situação de salários atrasados...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 18:35

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:35

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A diretoria do Botafogo deu uma resposta ao protesto de silêncio feito pelos jogadores por conta de salários atrasados. Em comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira, o presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, afirmou que conversou com o elenco durante a reapresentação.+ Bastidores: tom por protesto já existia no Botafogo, mas elenco quis focar e confirmar apenas após vitória
O mandatário, em nota, prometeu que pagará um mês de salários de imagem - o motivo principal feito pelo protesto do elenco - na próxima segunda-feira.
Enquanto isto, o Alvinegro busca, na Justiça, o desbloqueio de verbas que serão suficientes para quitar salários CLT e imagem referentes até as folhas de novembro - que vencem em dezembro.NOTA DO BOTAFOGO
“Estive reunido com o elenco profissional no Nilton Santos na reapresentação desta sexta-feira (22/10). Aproveitei a oportunidade para reconhecer o profissionalismo e comprometimento dos jogadores e comissão técnica durante esse período de dificuldades. Comuniquei que na segunda-feira será pago um mês de direitos de imagem.
Considero a manifestação legítima e entendo a responsabilidade de manter as obrigações em dia. Esse esclarecimento é necessário. Os atletas estão fazendo a parte deles e cabe a nós encontrarmos uma solução de forma integral. Não vamos medir esforços para resolver todas as pendências existentes o mais breve possível”.

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