Após problemas físicos, Vasco se aproxima de ter time titular de volta

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco.com.br

O Vasco de Ramon Menezes jogou apenas duas partidas oficiais, mas agradou ao treinador, à torcida e e disputou jogos-treinos alterada. Germán Cano fora de uma atividade, Leandro Castan desfalque em duas... mas estes momentos estão passando. Sem novos duelos confirmados antes do início do Campeonato Brasileiro, o time titular poderá aumentar o entrosamento muito em breve.O zagueiro Leandro Castan, que não atuou contra Porto Velho-RO e contra Macaé, na semana passada, por uma lesão na coxa direita, vem evoluindo no tratamento nos últimos dias. Atualmente, vive a fase de transição entre a fisioterapia e os treinos no gramado com os demais atletas.

Ao defensor também se junta o centroavante Germán Cano. O argentino, que sofrera dores pouco preocupantes, foi preservado do último jogo-treino e deverá estar de volta à equipe seja quando for o próximo duelo.

Deste modo, seja nos treinos visando à estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 9, ou seja para jogos-treino da semana que vem, a escalação deverá ser revista: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Andrey; Vinícius, Benítez e Talles Magno; Cano.