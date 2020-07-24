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futebol

Após problemas físicos, Vasco se aproxima de ter time titular de volta

Germán Cano já treina sem problemas, enquanto Leandro Castan está na fase de transição da fisioterapia para o campo. Ambos passaram por dores de diferentes intensidades...

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 10:30
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco.com.br
O Vasco de Ramon Menezes jogou apenas duas partidas oficiais, mas agradou ao treinador, à torcida e e disputou jogos-treinos alterada. Germán Cano fora de uma atividade, Leandro Castan desfalque em duas... mas estes momentos estão passando. Sem novos duelos confirmados antes do início do Campeonato Brasileiro, o time titular poderá aumentar o entrosamento muito em breve.O zagueiro Leandro Castan, que não atuou contra Porto Velho-RO e contra Macaé, na semana passada, por uma lesão na coxa direita, vem evoluindo no tratamento nos últimos dias. Atualmente, vive a fase de transição entre a fisioterapia e os treinos no gramado com os demais atletas.
Ao defensor também se junta o centroavante Germán Cano. O argentino, que sofrera dores pouco preocupantes, foi preservado do último jogo-treino e deverá estar de volta à equipe seja quando for o próximo duelo.
Deste modo, seja nos treinos visando à estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 9, ou seja para jogos-treino da semana que vem, a escalação deverá ser revista: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos e Andrey; Vinícius, Benítez e Talles Magno; Cano.
Raul chegou a ser titular na vaga de Bastos no primeiro jogo-treino, mas a iminência da saída do clube lhe fez ser desfalque na atividade seguinte. Tal disputa se dá nos campos técnico e das negociações. Em termos físicos, o time titular Vasco, já já, estará às ordens de Ramon Menezes.

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