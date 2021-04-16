Após primeiro gol contra o rival, Cano comemora vitória: 'Merecíamos porque trabalhamos muito'

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco venceu o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, com gols de Léo Matos, Cano e Morato, enquanto Vitinho descontou para o rubro-negro. O Gigante da Colina quebrou um jejum de 17 jogos e se aproximou do G4 do Carioca. Na saída de campo, o atacante Cano, que marcou o seu primeiro gol contra o rival, comemorou a importante vitória vascaína.

> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Sim. Fazer um gol neste clássico significa muito para mim, pela vitória, por este triunfo, que nós merecíamos porque trabalhamos muito durante a semana. Planejamos muito a partida e fizemos um grande jogo - disse o argentino, e em seguida completou.

- Pode ser (comemoração de gol imitando uma taca de golfe), essa comemoração vai para todos os amigos de golfe olímpico da Barra de Tijuca - dedicou o atacante, que marcou o seu vigésimo sexto gol desde que chegou ao Vasco.

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O Cruz-Maltino não vencia o maior rival desde o dia 24 de abril de 2016, e conquistou um importante triunfo para a sequência da temporada. Com um time em construção, o técnico Marcelo Cabo segue invicto desde que assumiu e o time foi letal na partida, marcando três gols.

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