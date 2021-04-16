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  • Após primeiro gol contra o rival, Cano comemora vitória: 'Merecíamos porque trabalhamos muito'
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Após primeiro gol contra o rival, Cano comemora vitória: 'Merecíamos porque trabalhamos muito'

Argentino marcou o seu vigésimo sexto gol com a camisa cruz-Maltino, e o primeiro diante do Flamengo. Clube quebrou um longo jejum de dezessete partidas sem vencer o rival...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 21:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 21:54
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco venceu o Flamengo por 3 a 1, no Maracanã, com gols de Léo Matos, Cano e Morato, enquanto Vitinho descontou para o rubro-negro. O Gigante da Colina quebrou um jejum de 17 jogos e se aproximou do G4 do Carioca. Na saída de campo, o atacante Cano, que marcou o seu primeiro gol contra o rival, comemorou a importante vitória vascaína.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Sim. Fazer um gol neste clássico significa muito para mim, pela vitória, por este triunfo, que nós merecíamos porque trabalhamos muito durante a semana. Planejamos muito a partida e fizemos um grande jogo - disse o argentino, e em seguida completou.
- Pode ser (comemoração de gol imitando uma taca de golfe), essa comemoração vai para todos os amigos de golfe olímpico da Barra de Tijuca - dedicou o atacante, que marcou o seu vigésimo sexto gol desde que chegou ao Vasco.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
O Cruz-Maltino não vencia o maior rival desde o dia 24 de abril de 2016, e conquistou um importante triunfo para a sequência da temporada. Com um time em construção, o técnico Marcelo Cabo segue invicto desde que assumiu e o time foi letal na partida, marcando três gols.
> A vocação do gol! Roberto Dinamite completou 67 anos. Relembre os maiores feitos do craque com a camisa do Vasco
O Vasco volta a campo no próximo domingo diante do Boavista, em Bacaxá, às 18h30 (de Brasília), pela penúltima rodada da Taça Guanabara. Os comandados de Marcelo Cabo necessitam vencer os dois jogos que restam e torcer por tropeços de Fluminense ou Portuguesa-RJ.

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