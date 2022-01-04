Após polêmica no Chelsea, Lukaku pede desculpas: 'Sinto muito pelo transtorno que causei'

Após causar polêmica ao dizer que se arrependeu de deixar a Inter de Milão para se transferir ao Chelsea, o atacante Romelu Lukaku pediu desculpas à torcida dos Blues. Reintegrado ao elenco londrino, o camisa 9 belga afirmou que entende a chateação dos fãs, mas que irá trabalhar para recuperar a confiança.- Aos torcedores, sinto muito pelo transtorno que causei. Vocês sabem a ligação que tenho com este clube desde a minha adolescência, então eu entendo totalmente que vocês estão chateados. Obviamente, cabe a mim agora resgatar sua confiança e mostrar meu compromisso todos os dias no campo de treino e nos jogos, tentando garantir que ganhemos os jogos - disse Lukaku.

+ Veja a tabela e os jogos da Premier League Lukaku também pediu desculpas ao técnico Thomas Tuchel, que o deixou de fora da partida contra o Liverpool, no último domingo, em forma de protesto pelas declarações do atleta.

- Também peço desculpas ao treinador, aos meus companheiros e à direção. Não foi o momento certo também e quero seguir em frente e começarmos a ganhar jogos e a atuar pela equipe da melhor forma - declarou.

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Em entrevista coletiva nesta terça-feira, o comandante alemão afirmou que o jogador havia se desculpado com o elenco e confirmou que ele foi reintegrado, algo que a imprensa inglesa já havia citado. Desta forma, Lukaku está à disposição para o duelo desta quarta-feira, contra o Tottenham, na Copa da Liga Inglesa.