Após período de testes, Flamengo encara o Vasco em momento de validação de titulares de Paulo Sousa

Paulo Sousa comandou o primeiro treino no Ninho do Urubu em 10 de janeiro. Desde então, ao longo das últimas nove semanas, o treinador fez uma série de testes e controlou os minutos do elenco, utilizando 28 atletas em 11 partidas. Agora, com os clássicos contra o Vasco abrindo a fase decisiva do Estadual, o momento é de validação do time titular. A tendência é de uma equipe próxima à da Supercopa do Brasil, indicando os "11 ideais" do Mister neste momento.Em 10 partidas no comando do Flamengo, Paulo Sousa mandou a campo 10 times diferentes. Apenas com Léo Pereira e Rodrigo Caio como desfalques, o Mister tem a chance de repetir um time pela primeira vez. Em relação aos 11 que iniciaram o jogo contra o Atlético-MG, a principal dúvida é em relação a João Gomes, que tem a forte concorrência de Thiago Maia e Andreas Pereira.

Na defesa, além do goleiro Hugo Souza, o time deve ter Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís, e, do meio para frente, Rodinei, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabi são os prováveis titulares, como foi na Arena Pantanal. Paulo Sousa já testou atletas em diferentes posições, inclusive dentro de um mesmo jogo, como têm acontecido com Everton Ribeiro, por exemplo, e já deixou claro que não se prenderá a 11 titulares ao longo do desgastante ano que terá pela frente. Contudo, a indicação de uma base nas partidas mais importantes do Estadual, assim como na Supercopa, indicam como o técnico pretende desenvolve o Flamengo para os momentos mais decisivos da Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro que virão pela frente.A escalação para o clássico contra o Vasco, contudo, só será divulgada horas antes da bola rolar no Maracanã, às 20h. Afinal, Paulo Sousa comanda as atividades no Ninho do Urubu de portas fechadas e, como já mostrou, não tem problemas em fazer alterações, e também não faltam opções: Pedro, Vitinho, Marinho e Lázaro, entre outros, estão à disposição para a partida desta quarta.