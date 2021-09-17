Após período com a Seleção, veja como Everton Ribeiro foi importante nas recentes vitórias do Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Com o fim do longo período sem jogos por causa da Data FIFA, o Flamengo "ganhou" um reforço caseiro. Depois de boas atuações com a Seleção Brasileira, em partidas válidas pelas Eliminatórias, Everton Ribeiro retornou ao Rubro-Negro em grande estilo e foi peça importante nas vitórias do time.> ATUAÇÕES: Everton Ribeiro, Pedro e Thiago Maia comandam vitória do FlaO camisa 7 se reapresentou no Flamengo dois dias depois do último jogo da Seleção Brasileira, que aconteceu contra o Peru, em Pernambuco. O meia estava saudável e foi escalado no time titular da partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Neste confronto, ele foi um dos destaques positivos do time carioca: trouxe qualidade ao meio campo, acertou mais de 80% dos passes que tentou, segundo o "SofaScore", e ainda deu suporte no sistema defensivo. Fora isso, conseguiu um cruzamento preciso para Michael, que empatou a partida naquele momento.

No último compromisso do Flamengo, contra o Grêmio, não foi diferente. Everton Ribeiro acertou mais de 90% dos passes que tentou, ajudou na defesa novamente e participou indiretamente dos dois gols do Fla na partida.No lance do primeiro gol, Pedro recebeu um cruzamento na área justamente de Everton Ribeiro. O atacante dominou no peito e emendou uma bicicleta que carimbou a mão de Rodrigues, do Tricolor Gaúcho. Na cobrança, o atacante balançou as redes.

Já no segundo gol, Everton Ribeiro acompanhou a jogada pelo lado de direto e bateu cruzado na trave do goleiro Brenno. No rebote, Pedro sacramentou a vitória do Flamengo. Assim, direta ou indiretamente, o meia do Rubro-Negro participou de mais da metade dos gols do time nos últimos dois jogos.

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Everton Ribeiro, inclusive, foi um dos destaques do Brasil nos últimos dois jogos das Eliminatórias. Com a camisa da Seleção nesse período, marcou dois gols e participou do lance que originou o gol de Neymar.