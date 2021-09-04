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Após perder titularidade e perto de fim do contrato, Nene tem futuro incerto no Fluminense

Meia perdeu vaga na equipe após a derrota contra o América-MG e ainda não foi procurado para negociar a renovação do seu contrato...

Publicado em 04 de Setembro de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2021 às 18:29
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Próximo do fim do contrato, Nene ainda não foi procurado pelo Fluminense para uma possível renovação. Após ser artilheiro do time em 2020, o meia perdeu espaço ainda sob o comando de Roger Machado, e não vem sendo utilizado por Marcão. Com o vínculo encerrando em 31 de dezembro, o jogador tem o seu futuro incerto. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge. Na temporada de 2020, o camisa 77 teve grande participação no Brasileiro e foi o maior goleador do time. Neste ano, é o líder em assistências do elenco, tendo sido 'garçom' seis vezes. Contudo, o meia de 39 anos perdeu espaço após a derrota contra o América-MG e virou terceira opção de Roger Machado. Com a demissão do técnico, era esperado que Nene retomasse sua vaga, uma vez que era titular no antigo time de Marcão, o que não ocorreu. Escalando três volantes e optando por Cazares nas substituições, o treinador só acionou o meia nos dois primeiros jogos. No time de Marcão, atuou apenas 19 minutos.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro De acordo com pessoas próximas ao jogador, não há nenhuma espécie de desentendimento entre ele e Marcão. A ausência dele nos planos do técnico se tratam apenas de uma escolha tática. Assim como Nene, outros jogadores também não foram procurados ainda.

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