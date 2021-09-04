Após perder titularidade e perto de fim do contrato, Nene tem futuro incerto no Fluminense

Próximo do fim do contrato, Nene ainda não foi procurado pelo Fluminense para uma possível renovação. Após ser artilheiro do time em 2020, o meia perdeu espaço ainda sob o comando de Roger Machado, e não vem sendo utilizado por Marcão. Com o vínculo encerrando em 31 de dezembro, o jogador tem o seu futuro incerto. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge. Na temporada de 2020, o camisa 77 teve grande participação no Brasileiro e foi o maior goleador do time. Neste ano, é o líder em assistências do elenco, tendo sido 'garçom' seis vezes. Contudo, o meia de 39 anos perdeu espaço após a derrota contra o América-MG e virou terceira opção de Roger Machado. Com a demissão do técnico, era esperado que Nene retomasse sua vaga, uma vez que era titular no antigo time de Marcão, o que não ocorreu. Escalando três volantes e optando por Cazares nas substituições, o treinador só acionou o meia nos dois primeiros jogos. No time de Marcão, atuou apenas 19 minutos.