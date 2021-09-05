Após perder para times na zona de rebaixamento, Fluminense busca recuperação contra a Chapecoense

A primeira etapa do Brasileirão não foi fácil para o Fluminense. Sem conseguir sequências de vitórias em meio a um calendário apertado e com mudança de técnico, o Tricolor dá sinais de progresso, mas ainda não conseguiu tranquilidade com os resultados. O time pode subir quatro posições na tabela se bater a Chapecoense, que ainda não conseguiu vencer na competição e está na lanterna. Porém, o Flu não vem tendo vida fácil mesmo contra clubes na zona de rebaixamento e tenta mudar isso para buscar engrenar na competição.Após a sequência de cinco jogos sem vencer no Brasileiro, enquanto o elenco também disputava a Libertadores e a Copa do Brasil, o clube das Laranjeiras estacionou nos 17 pontos. Com o desempenho abaixo no início da campanha, o Flu não conseguiu garantir vitórias nem mesmo contra times na zona de rebaixamento, como o Grêmio e América-MG. Os resultados pesaram e a solução encontrada foi a troca de comando.

> Confira a classificação da Série A do BrasileirãoCom Marcão à frente do elenco, a equipe passou por mudanças imediatas. Sem Nene ou outro meia armador, a nova estratégia consiste em buscar o controle do jogo com a trinca de volantes no meio. Jhon Arias, que assinou com o clube no último mês, também contribuiu para uma outra postura do grupo. Contudo, o jogo mais propositivo ainda não rendeu resultados confortáveis. Na última partida, contra o Juventude, válida pela 14ª rodada, a recuperação do Fluminense estava em jogo no Brasileiro. Se tivesse vencido, o time pularia para oitavo lugar, buscando alcançar as seis primeiras colocações. Com o empate por 1 a 1, o avanço foi de apenas uma posição. Agora, o clube tem outra chance de pegar o elevador na tabela, no confronto com a Chapecoense. A equipe paranaense faz a pior campanha da Série A e ainda não conseguiu vencer, acumulando sete pontos, em sete empates e 11 derrotas. No entanto, não há tranquilidade para a torcida tricolor, uma vez que, dos clubes no Z4, o Tricolor só conseguiu vencer do Sport neste Brasileirão. Mesmo com a dificuldade para vencer, o Fluminense viaja para o Sul com a meta de fazer com que o desempenho seja traduzido em pontos crucias nesta altura do Brasileiro. Para isso, o time pode contar com o retorno de Caio Paulista, que até se lesionar era um dos maiores goleadores da equipe. Ainda que o caminho seja árduo, a recuperação depende mais do Tricolor do que de seus adversários.