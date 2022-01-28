Após perder Marinho, Santos inscreve o atacante Tailson na lista A do Campeonato Paulista

O Santos inscreveu o atacante Tailson na lista A, a principal, do Campeonato Paulista. O Menino da Vila despertou interesse no técnico Elano da Ferroviária, mas o clube decidiu barrar sua saída e decidiu pela inscrição do jogador no estadual.Até o momento, o Peixe tem 37 jogadores inscritos, sendo 23 deles na lista A e 14 na lista B. A equipe santista tem mais três vagas na lista principal. Uma delas deve ser ocupada pelo meia-atacante Ricardo Goulart, que ainda aguarda a chegada da documentação da China. O clube pode completar a relação até o dia 25 de fevereiro.

Na sexta-feira passada (21), no CT Rei Pelé, contra a Portuguesa Santista em seu último jogo-treino antes do início da temporada de 2022. Tailson foi titular nos dois últimos 30 minutos, mas foi substituído por Allanzinho. Segundo informações apuradas pelo LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE, o atacante recebeu sondagens recentes de um clube dos Estados Unidos e outro da Coreia do Sul, porém, pelo menos motivo, a diretoria santista junto com a direção técnica do Peixe, recusaram.Tailson chegou ao Santos em 2014 para a equipe Sub-15. Subiu para o profissional em 2019 e marcou um gol logo em sua estreia, contra o Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro. Em janeiro, o atleta foi emprestado ao Coritiba. Após dez partidas, sendo apenas dois como titular, o jogador foi devolvido pela equipe paranaense. Em seguida, foi emprestado ao Náutico, mas também não obteve sucesso e acabou ficando fora das rodadas finais.