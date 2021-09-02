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Após perder comando da equipe Sub-15, Flavinho se desliga do Santos

Flavinho voltou ao clube no final do ano passado, mas foi desligado no início da semana...

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 10:02

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 10:02
Crédito: Divulgação/Santos
O técnico Flávio Antunes, mais conhecido como Flavinho, deixou o Santos na última terça-feira. Contratado para comandar a equipe Sub-15 no final do ano passado, o ex-jogador foi substituído no cargo por Raphael Bahia na reformulação feita nas categorias de base no mês de julho deste ano.Após deixar o cargo de técnico, Flavinho estava atuando como auxiliar. Nas redes sociais, o ex-lateral lembrou sua história no clube e se despediu do Peixe.
- Cheguei no Santos com 14 anos de idade para jogar no Sub-15, joguei durante 10 anos e três anos de profissional. onde fui muito feliz aqui. Aprendi muito, passei minha adolescência aqui aprendendo muitas coisas e retornei em 2009 para ser treinador. Depois de encerrar a carreira, vim ser treinador e conquistei alguns títulos. Fui campeão paulista também, revelando jogadores como Emerson Palmieri que hoje está na Seleção da Itália. Trabalhei no Sub-17 como auxiliar que teve Alison, Gustavo Henrique, Geuvânio, Felipe Anderson. Presidente Marcelo Teixeira, a quem eu sou muito grato pela oportunidade. Retornei ano passado com o ex-presidente Orlando Rollo, obrigado pelo presente inesperado que eu recebi. Estive durante todos esses últimos meses aqui no Peixe com o presidente Rueda, a quem sou grato também e que peço que seja muito abençoado porque a tarefa não é fácil de reorganizar o Santos. Queria afirmar e comunicar o meu desligamento, hoje eu pedi para deixar o clube para voltar a focar nos meus projetos sociais. Eu tenho uma escola de futebol e de futsal. Tenho projeto social terra frutífera e quero estar mais perto, focado nesse trabalho, que é a minha vida. Sou muito grato pela oportunidade de estar mais uma vez nesse clube a que eu aprendi a amar desde criança. O Santos Futebol Clube é um presente - afirmou Flavinho. em depoimento no Facebook.A equipe Sub-15 ficou meses sem treinos presenciais devido à e retornou aos trabalhos em julho. Raphael Bahia fez a estreia no comando da categoria na primeira rodada do Paulista Sub-15 vencendo o Mauense por 3 a 0.

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