Após passar por quatro clubes, Danilo Boza acredita chegar mais preparado ao Santos

O zagueiro Danilo Boza foi apresentado pelo Santos na quinta-feira (10). Com apenas 23 anos, ele acumula passagens pelo Braga, de Portugal, além de Figueirense e Athletico-PR. O jogador chega por empréstimo ao Peixe até dezembro, com opção de compra por mais quatro temporadas, e acredita estar preparado para vestir a camisa santista.-Eu tive passagens pelo Figueirense e pelo Athletico-PR. Acabei jogando pouco, mas tirei experiência disso. Essas passagens fizeram com que eu amadurecesse, evoluísse, sempre trabalhei para isso e acho que chego aqui para o Santos um pouco mais preparado para poder vestir essa camisa de peso. Para poder atuar e dar grandes alegrias para a torcida do Santos - afirmou Danilo Boza.