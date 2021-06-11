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Após passar por quatro clubes, Danilo Boza acredita chegar mais preparado ao Santos

Zagueiro chega ao Peixe após defender Braga B, Figueirense, Athlético-PR e Mirassol...
LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 17:46

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:46

Crédito: Divulgação/Santos FC
O zagueiro Danilo Boza foi apresentado pelo Santos na quinta-feira (10). Com apenas 23 anos, ele acumula passagens pelo Braga, de Portugal, além de Figueirense e Athletico-PR. O jogador chega por empréstimo ao Peixe até dezembro, com opção de compra por mais quatro temporadas, e acredita estar preparado para vestir a camisa santista.-Eu tive passagens pelo Figueirense e pelo Athletico-PR. Acabei jogando pouco, mas tirei experiência disso. Essas passagens fizeram com que eu amadurecesse, evoluísse, sempre trabalhei para isso e acho que chego aqui para o Santos um pouco mais preparado para poder vestir essa camisa de peso. Para poder atuar e dar grandes alegrias para a torcida do Santos - afirmou Danilo Boza.
O zagueiro atuou em nove jogos pelo time B do Braga na temporada 2018/2019. Em 2019, foi relacionado para um jogo do Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não entrou em campo. Em 2020, ele disputou cinco jogos do Campeonato Paranaense pelo Athletico-PR.Versátil, o camisa 22 também atua como lateral-direito e foi um dos destaques do Campeonato Paulista, principalmente pela sua versatilidade nas posições, e peça importante na boa campanha do Mirassol no estadual. Ele fez sua estreia pelo clube entrando na reta final da vitória do Santos sobre o Ceará por 3 a 1, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e é opção no banco para o técnico Fernando Diniz.

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