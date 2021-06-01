Após passagem na Europa, Rayanne celebra retorno ao Flamengo: 'É meu time do coração'

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Em má fase no Campeonato Brasileiro feminino, o Flamengo tem reforço para buscar a recuperação no torneio. E é um rosto conhecido. Campeã brasileira em 2016, Rayanne é mais uma contratação confirmada do Rubro-Negro para a sequência da temporada. A lateral-direita, que estava jogando em Portugal, assinou contrato com o clube até 2023.

+ Após 'missão cumprida' em maio, Flamengo inicia junho de olho em desfalques e desafios; veja calendárioRubro-negra assumida, ela teve ótima passagem pelo clube, onde também foi tricampeã carioca e chegou à Seleção Brasileira. No meio de 2019, acertou com o Braga e ficou dois anos lá. O retorno, segundo a jogadora, não poderia ser para outro lugar.

- Eu sabia que esse dia ia chegar mais cedo ou mais tarde. Estou muito feliz por estar de volta. O Flamengo é meu time do coração e vestir o Manto é sempre especial. Representar a Nação é um sonho. Quero somar com a equipe.

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A contratação também foi comemorada por André Rocha, coordenador da modalidade no Flamengo.

- Essa é mais uma contratação que mostra o reposicionamento do Flamengo em relação ao futebol feminino. Se trata de uma atleta de grande potencial e com muita identificação com o clube. Ela chega para reforçar nossa equipe na reta final da fase de classificação do campeonato. O trabalho não para e vamos seguir em busca de mais nomes.

Com 11 pontos conquistados, o Flamengo ocupa a 10ª posição na tabela do Brasileirão Feminino. Ao mesmo tempo que a equipe está a três pontos da zona de classificação para o mata-mata, ela também está a três pontos da zona de rebaixamento. Confira a classificação completa aqui.FICHA TÉCNICA