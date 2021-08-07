Após passagem na Europa, atacante da geração Rodrygo volta ao Santos

Depois de seis anos, João Pistelli está de volta ao Santos. O atacante, que estava no Getafe, da Espanha, acertou o retorno ao Peixe por uma temporada para defender a equipe Sub-23.Campeão do Paulista Sub-11 e Sub-13, ao lado da geração 2011, que tinha Rodrygo e Yuri Alberto, João atraiu o interesse de clubes europeus por conta da cidadania italiana.Em 2016, iniciou sua carreira na Europa pelo Rio Ave, de Portugal. No clube português, atuou desde o Sub-15 até o Sub-19. Pelo Sub-18, foi o artilheiro da equipe com 18 gols marcados. Três anos mais tarde, chegou ao Getafe paradefender o Sub-19 do time na primeira divisão espanhola.“Um sonho realizado. Um momento especial da minha carreira. Quando criança, passei pelo Santos e sempre sonhei em voltar para este clube. Venho treinando forte desde fevereiro, minhas condições físicas estão em perfeito estado e não vejo a hora de estrear”, disse o atacante.