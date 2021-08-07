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Após passagem na Europa, atacante da geração Rodrygo volta ao Santos

Atacante João Pistelli retorna ao Peixe após quase cinco anos atuando no futebol europeu...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 21:53

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 21:53
Crédito: Divulgação/Santos
Depois de seis anos, João Pistelli está de volta ao Santos. O atacante, que estava no Getafe, da Espanha, acertou o retorno ao Peixe por uma temporada para defender a equipe Sub-23.Campeão do Paulista Sub-11 e Sub-13, ao lado da geração 2011, que tinha Rodrygo e Yuri Alberto, João atraiu o interesse de clubes europeus por conta da cidadania italiana.Em 2016, iniciou sua carreira na Europa pelo Rio Ave, de Portugal. No clube português, atuou desde o Sub-15 até o Sub-19. Pelo Sub-18, foi o artilheiro da equipe com 18 gols marcados. Três anos mais tarde, chegou ao Getafe paradefender o Sub-19 do time na primeira divisão espanhola.“Um sonho realizado. Um momento especial da minha carreira. Quando criança, passei pelo Santos e sempre sonhei em voltar para este clube. Venho treinando forte desde fevereiro, minhas condições físicas estão em perfeito estado e não vejo a hora de estrear”, disse o atacante.

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