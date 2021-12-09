Após oito anos de hiato, Fluminense pode voltar à Libertadores se vencer a Chapecoense no Maracanã

Nesta quinta, o Fluminense recebe a Chapecoense no Maracanã, às 21h30, pela última rodada do Brasileiro. Ao final da intensa campanha, o time ainda luta pela vaga direta na Libertadores para completar a segunda temporada consecutiva na competição, após oito anos olhando mais para o final da tabela. Principal meta do clube, a classificação não apenas representa o caminho da retomada das conquistas, como também impacta as receitas e capacidade de investimento no futebol de Laranjeiras. Em setembro, o presidente Mário Bittencourt destacou que o principal objetivo do elenco é carimbar novamente o passaporte para o torneio continental. Em coletiva, o mandatário afirmou que disputar a Libertadores deve ser uma realidade para o clube. Além do mérito esportivo, a classificação é fundamental para as receitas da instituição: se terminar em sexto, o Flu fatura R$ 24,7 milhões, enquanto o sétimo dá R$ 23,1 milhões e o oitavo, R$ 21,4 milhões.

Na última temporada, o Fluminense conquistou a classificação para a Libertadores depois de oito anos fora da competição. A rodada final do Brasileiro ocorreu no Maracanã, e terminou na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0. Assim, o Tricolor acumulou 64 pontos, com 18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, em quinto lugar no campeonato nacional. Contudo, a situação do clube nos cinco anos anteriores foi oposta. Um das temporadas mais dramáticas da história recente do clube, 2017 foi marcado como um período de crise para os tricolores. O Fluminense encerrou o ano em um empate com o Atlético-GO por 1 a 1, e assim escapou do Z4 por quatro pontos. No total, foram 47 pontos acumulados em 11 vitórias, 14 empates e 13 derrotas. Na temporada de 2018, o clube também conseguiu escapar do rebaixamento por pouco. O Tricolor não podia perder o último confronto, contra o América-MG, para se manter na Série A. Ainda no primeiro tempo, um pênalti em favor do mineiro fez o clima esquentar no Maracanã, mas o goleiro Júlio César garantiu a defesa, e o Flu venceu por 1 a 0. Com 45 pontos, encerrou o Brasileiro em 12° lugar e ainda conquistou a última vaga para a Sul-Americana.Em 2019, o Flu encerrou o Brasileiro em uma vitória sobre o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena. Na época, o clube brigava para não retornar à zona da Série B. Depois das passagens de Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira e Marcão, o Time de Guerreiros chegou ao final da campanha conquistando a última vaga da Sul-Americana, em 14° lugar. Nos pontos corridos, foram 46 pontos somados em 12 vitórias, 10 empates e 16 derrotas. Assim, o Fluminense tem apenas 90 minutos para concretizar as expectativas para a temporada. Após a eliminação nesta edição da Libertadores, clube e torcida querem seguir frequentando a principal competição da América - e não retornar à realidade de luta contra o rebaixamento. Dependendo somente de si, o time tem todos os motivos para superar a apatia da derrota para o Bahia.