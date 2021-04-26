Após o pronunciamento do CEO, presidente Durcesio Mello diz: 'Projeto da Botafogo S/A está sendo conduzido com responsabilidade'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Após o pronunciamento de Jorge Braga, CEO do Botafogo, foi a vez do presidente do clube, Durcesio Mello falar sobre a atual situação do Glorioso. Em aspas divulgadas pela assessoria de imprensa do clube, o gestor comenta acerca da situação da Botafogo S/A, projeto no qual pretende transformar o Alvinegro em um clube empresa.

Veja a classificação final da Taça GuanabaraPor meio de seu pronunciamento, o presidente Durcesio Mello ratificou que o tão esperado projeto da Botafogo S/A vem sendo tratado com 'responsabilidade'. Além disso, o dirigente afirmou que tal tentativa precisa sair 'perfeita', para que não ocorram as mesmas divergências que complicaram os bastidores do Glorioso em 2020.

Veja na íntegra o pronunciamento de Durcesio Mello:

- O projeto da Botafogo S/A está sendo conduzido com o máximo de responsabilidade, com a seriedade e a importância adequadas. Já houve diversas tentativas ao longo do último um ano e meio em projetos apresentados e não podemos mais errar.

Está sendo realizada uma análise bastante criteriosa da última versão apresentada, que envolvem o CEO Jorge Braga e escritórios de advocacia externos. Esse projeto tem que sair perfeito, até porque tem uma questão regulatória muito importante para que o modelo desperte toda a segurança ao investidor.