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Após o pronunciamento do CEO, presidente Durcesio Mello diz: 'Projeto da Botafogo S/A está sendo conduzido com responsabilidade'

Dirigentes falaram, na tarde desta segunda-feira, sobre a situação do Botafogo e os projetos em andamento para a reformulação do clube...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 18:58
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Após o pronunciamento de Jorge Braga, CEO do Botafogo, foi a vez do presidente do clube, Durcesio Mello falar sobre a atual situação do Glorioso. Em aspas divulgadas pela assessoria de imprensa do clube, o gestor comenta acerca da situação da Botafogo S/A, projeto no qual pretende transformar o Alvinegro em um clube empresa.
Veja a classificação final da Taça GuanabaraPor meio de seu pronunciamento, o presidente Durcesio Mello ratificou que o tão esperado projeto da Botafogo S/A vem sendo tratado com 'responsabilidade'. Além disso, o dirigente afirmou que tal tentativa precisa sair 'perfeita', para que não ocorram as mesmas divergências que complicaram os bastidores do Glorioso em 2020.
Veja na íntegra o pronunciamento de Durcesio Mello:
- O projeto da Botafogo S/A está sendo conduzido com o máximo de responsabilidade, com a seriedade e a importância adequadas. Já houve diversas tentativas ao longo do último um ano e meio em projetos apresentados e não podemos mais errar.
Está sendo realizada uma análise bastante criteriosa da última versão apresentada, que envolvem o CEO Jorge Braga e escritórios de advocacia externos. Esse projeto tem que sair perfeito, até porque tem uma questão regulatória muito importante para que o modelo desperte toda a segurança ao investidor.
Queremos avançar com a plena certeza de que o projeto defende os interesses do Botafogo e a forma como o Clube enxerga o projeto. Esses pontos serão divididos com o Conselho Deliberativo após concluirmos o acordo de investimentos, que precisa ser analisado com mais profundidade

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