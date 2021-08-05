Após o empréstimo ao Coritiba, Tailson volta ao Santos

O atacante Tailson está de volta ao Santos. O contrato do jogador apareceu no BID na tarde desta quinta-feira. Ele foi emprestado ao Coritiba até o final da temporada, mas não agradou no clube paranaense e foi devolvido antes do prazo ao Peixe.Pelo Coxa, o atacante atuou em 10 partidas, apenas duas como titular e não anotou nenhum gol. Desde de junho ele não vinha sendo relacionado no Coritiba.