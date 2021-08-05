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Após o empréstimo ao Coritiba, Tailson volta ao Santos

Jogador não estava sendo aproveitado pela equipe paranaense e retornou ao Peixe...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 15:42
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O atacante Tailson está de volta ao Santos. O contrato do jogador apareceu no BID na tarde desta quinta-feira. Ele foi emprestado ao Coritiba até o final da temporada, mas não agradou no clube paranaense e foi devolvido antes do prazo ao Peixe.Pelo Coxa, o atacante atuou em 10 partidas, apenas duas como titular e não anotou nenhum gol. Desde de junho ele não vinha sendo relacionado no Coritiba.
Tailson chegou ao Santos em 2014 para a equipe Sub-15. Fez sua estreia no profissional em 2019 com Jorge Sampaoli e marcou um gol logo na estreia diante o Vasco, pelo Brasileiro.Ao todo, o atacante tem 32 jogos pelo Peixe e apenas um gol marcado. Ele tem vínculo com o Alvinegro Praiano até 2024

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