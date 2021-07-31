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futebol

Após nove jogos sem vitória, Mozart Santos pede demissão do Cruzeiro

O anúncio foi feito logo após o empate da Raposa com o Londrina por 2 a 2, pela 15ª rodada da Série B...

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 23:58

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2021 às 23:58
Crédito: O treinador não ficou nem dois meses no cargo e a Raposa seguirá em busca de um novo comandante-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Após o empate do Cruzeiro com o Londrina, por 2 a 2, nesta sexta-feira, 30 de julho, no Mineirão, o técnico Mozart Santos pediu demissão do cargo de treinador da Raposa. A pressão pela sua saída só aumentava nos últimos dias e ficou insustentável após o time completar nove jogos seguidos sem vitória na Série B. São seis empates e três derrotas. - Venho aqui, infelizmente depois de mais um resultado inesperado. Infelizmente, as coisas não estão andando conforme a grandeza desse clube, nós conversamos com o Mozart, e ele optou pelo pedido de demissão para que a gente possa andar por outro caminho, na busca de um outro profissional para que nós tenhamos melhores resultados. Mozart foi anunciado no dia 10 de junho para o lugar de Felipe Conceição. Ele conseguiu apenas duas vitórias, diante de Ponte Preta e Vasco, com igualdades diante de , Brasil-RS, Guarani, Botafogo, Goiás, Coritiba e Vila Nova, além de mais quatro derrotas, para Avaí, Remo, CSA e Operário. O seu aproveitamento no comando da equipe azul foi de apenas 33,3%. O Cruzeiro terá de buscar o seu sexto técnico em pouco mais de um ano da gestão de Sérgio Santos Rodrigues. Além de Mozart e Felipe Conceição, a Raposa teve Enderson Moreira, Ney Franco e Luiz Felipe Scolari. Com o pedido de demissão de Mozart, o time mineiro poderá contratar outro treinador, não burlando a regra da CBF de que os clubes podem fazer apenas duas trocas de treinadores por temporada. Felipe Conceição, que começou a competição, diz que foi demitido e o caso está sendo avaliado na CNRD.

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