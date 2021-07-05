Após nove jogos no Brasileirão, Corinthians tem pontuação melhor em 2021 do que em 2020

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em termos de resultado, o início do Corinthians no Brasileirão-2021 está longe de ser bom. Apesar de o time parecer estar em evolução, a pontuação é baixa para esses primeiros nove jogos, mas ainda assim é melhor do que aquela que o clube registrou com as mesmas nove primeiras partidas na edição de 2020.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Quando o Timão completou nove duelos no ano passado, já era a 10ª rodada da competição, pois a equipe tinha um jogo a menos, que foi realizado apenas mais tarde na temporada. Sendo assim, naquele momento eram duas vitórias, três empates e quatro derrotas, somando nove pontos, aproveitamento de 33,33%, o que em outras palavras significa conquistar um a cada três pontos.

Com os mesmos nove jogos em 2021, o Corinthians teve as mesmas duas vitórias, porém a diferença está no número de empates (5) e de derrotas (2), ou seja, o time perde menos e empata mais nesta edição atual e soma 11 pontos até aqui no campeonato, aproveitamento de 40,7% dos pontos disputados.A posição na tabela difere um pouco também. Enquanto em 2020 o Timão ocupava o 15º lugar ao completar nove jogos, em 2021 ele está na 13ª colocação, dois postos acima do que no ano passado. Ambas as posições localizadas na "zona morta" da tabela, que não classifica para competições continentais, nem leva ao rebaixamento, mas pode levar a brigar contra ele.

Uma grande diferença nesses dois momentos é no número de gols. Em 2020, em nove partidas, o Corinthians havia marcado 12 gols e sofrido 14. Já neste ano, foram apenas sete gols marcados e sete gols sofridos, praticamente metade. Em outras palavras, o atual é um time que mostra ter melhor defesa, mas um ataque pior, algo que é possível notar no desempenho em campo.

Vale lembrar que essa sequência pouco atraente no início do Brasileirão-2020 foi a gota d'água para a demissão de Tiago Nunes, algo que hoje Sylvinho não corre perigo. Depois desses nove jogos, no ano passado, o Corinthians conseguiu uma vitória por 3 a 2, na Neo Química Arena, sobre o Bahia.