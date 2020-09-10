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Após nova vitória, Dome destaca evolução do Flamengo: 'Estamos todos muito melhores'

Treinador catalão falou sobre o momento vivido pelo Flamengo na temporada...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 00:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 00:30
Além das vitórias, o Flamengo vem evoluindo a cada rodada do Brasileirão. Por isso, após o 2 a 1 sobre o Fluminense nesta quarta-feira, o técnico Domènec Torrent fez elogios à equipe e ao desempenho apresentado no Maracanã. De acordo com o espanhol, a melhora é tanto no aspecto tático quanto físico.
- Todos estão melhores fisicamente. É normal. Precisávamos treinar. Este ano é muito complicado por conta da pandemia. Paramos por muito tempo. Taticamente jogamos a cada jogo melhor. Entendemos o que queremos fazer contra cada adversário. Jogamos da mesma forma, mas não sempre na mesma formação. Às vezes no 4-2-3-1, outras no 4-3-3, mas estamos há 34 ou 35 dias juntos e todos estamos muito melhor. Eu também - afirmou Doménec Torrent.Com os três pontos somados nesta quarta, no Maracanã, o Flamengo chegou aos 17 pontos conquistados, igualando-se ao São Paulo e ao Internacional, sendo que o Colorado ainda entra em campo pela nona rodada nesta quinta.
O próximo compromisso do Rubro-Negro no Brasileirão será no domingo, às 18h, contra o Ceará no Castelão. O meia Gerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, desfalcará a equipe.Confira outras respostas do técnico Domènec Torrent após o Fla-Flu:
Formação utilizada no clássico (4-2-3-1)
Agora sim. Mas jogamos de outras formas outros jogos. No 4-3-3. Temos jogadores importantes que podem jogar como meias, como Arrascaeta, Diego, que foi fantástico. Everton também pode. Talvez seja a melhor formação agora (o 4-2-3-1), mas não quer dizer que vamos repetir no próximo jogo. Estudamos os adversários, trabalhamos bastante. Chegamos a conclusão que nos últimos jogos era melhor jogar no 4-2-3-1. Talvez seja um outro no próximo jogo.

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