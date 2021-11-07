Após nova vitória, Corinthians inicia na segunda pela manhã a preparação para pegar o líder; veja programação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Depois de conquistar a sua segunda vitória seguida em dois jogos disputados em casa, o Corinthians iniciará na manhã desta segunda-feira a sua preparação para encarar o Atlético-MG, líder do Campeonato Brasileiro, na próxima quarta, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Após vencer o Fortaleza por 1 a 0, no sábado, na Neo Química Arena, o time ganhou folga do técnico Sylvinho neste domingo, quando o clube confirmou a programação completa da equipe para a próxima semana, na qual também enfrenta o Cuiabá, no sábado, às 21h, em casa, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Embalado pelos triunfos sobre Chapecoense e diante da equipe cearense, o Timão fará apenas dois treinos para pegar o Galo. Depois de trabalhar pela manhã nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, o grupo corintiano voltará ao mesmo local para uma nova atividade no mesmo período do dia na terça, quando os relacionados para o confronto viajarão à tarde para capital mineira.Depois de enfrentar o Atlético-MG na quarta-feira, o Corinthians tem em sua programação dois treinamentos marcados para a tarde na quinta e na sexta, quando já fechará a sua preparação para encarar o Cuiabá no sábado. E para domingo, apesar de a equipe atuar no final da noite do dia anterior, o clube indicou que foi agendado um trabalho para ocorrer no período da manhã.

Para os jogos contra o Galo e a equipe do Mato Grosso, o Timão não poderá contar com o volante Cantillo, autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no último sábado. Ele foi convocado para defender a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, diante do Brasil, na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena, e da Argentina, no dia 16, também fora de casa.

Por já saber que não teria como enfrentar o Atlético-MG na próxima quarta-feira, Cantillo acabou forçando um terceiro cartão amarelo na partida contra o Fortaleza, que o deixou também suspenso deste confronto em Minas Gerais. Assim, quando voltar a atuar pelo Alvinegro, ele estará "zerado" em cartões.

E Cantillo também poderá desfalcar o Corinthians no duelo diante do Flamengo, no próximo dia 17, no Maracanã, pela 33ª rodada do Brasileirão, já que a partida da seleção colombiana contra a Argentina será no dia 16.

O meia-atacante Willian, que segue o seu processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa, é outro desfalque certo do Timão para o jogo de quarta-feira contra o Atlético-MG. O volante Roni, recuperado de uma entorse ligamentar no joelho direito, sofrida no último dia 12 de setembro, é considerado dúvida, embora já tenha voltado a treinar com bola com o elenco.

Com 47 pontos ganhos, o Corinthians ocupa hoje a sexta posição do Campeonato Brasileiro e, depois de conquistar duas vitórias consecutivas na Neo Química Arena, se aproximou um pouco mais do G4 da competição, a zona de classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores.

Confira a programação completa da semana divulgada pelo Corinthians:

Domingo, 07/11Descanso

Segunda-feira, 08/11Manhã – Treino

Terça-feira, 09/11Manhã – TreinoTarde – Viagem para Belo Horizonte

Quarta-feira, 10/1119h00 – Atlético-MG x Corinthians31ª rodada – Campeonato Brasileiro 2021

Quinta-feira, 11/11Tarde – Treino

Sexta-feira, 12/11Tarde – Treino

Sábado, 13/1121h00 – Corinthians x Cuiabá32ª rodada – Brasileirão 2021