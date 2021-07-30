Após nova goleada, Renato minimiza recorde pessoal no Flamengo: 'Méritos são todos do grupo'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Com cinco vitórias em cinco partidas, Renato Gaúcho igualou Cuca como o técnico com melhor início de trabalho no Flamengo no século 21. A última foi nesta quinta-feira, no Maracanã, ao golear o ABC por 6 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o duelo, o treinador minimizou a meta alcançada e transferiu os méritos ao grupo rubro-negro.

+ ATUAÇÕES: Setor ofensivo comanda Flamengo em noite de gala contra o ABC; veja notas- Os méritos todos são do grupo. Eu procuro, com a minha experiência, com o pouco tempo de treino que tenho... Tenho treinado eles muito na parte tática. Mas quem entra em campos são os jogadores. Não estou preocupado em atingir uma meta. O mais importante é buscar sempre as vitórias, como temos feito. São cinco vitórias, mas o importante é que a gente vem avançando no Brasileiro. Demos um passo importante na Copa do Brasil. Daqui a pouco acontece com qualquer time, vamos tropeçar. Importante é que temos dado continuidade no trabalho, jogando para vencer, e temos conseguido essas vitórias. A equipe tem feito o que é pedido dentro de campo.

Renato Gaúcho também comentou sobre as expectativas do Flamengo para o fim da temporada. Em grande fase, o clube está vivo nas disputas da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro.

- Aonde a gente vai chegar eu não sei. Eu quero chegar no topo de todas as competições. Eu gosto da volta olímpica, de vencer. É isso que eu passo para o meu grupo. Mas é degrau em degrau, sempre em busca de vitórias. É passando de fase na Libertadores e Copa do Brasil e chegando no pelotão da frente no Brasileiro. E o Flamengo na chegada é muito forte. Estou torcendo para que eles possam reabrir o Maracanã, porque nosso grupo é muito forte e vai ficar ainda mais forte com a torcida de volta.

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Com a classificação na Copa do Brasil encaminhada, o Flamengo volta as atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. A equipe volta a campo no domingo para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 14ª rodada da competição.Confira outras respostas de Renato Gaúcho na coletiva:

RODÍZIO DO ELENCO

- A gente tem que pensar jogo a jogo, degrau a degrau. Ontem conversei com alguns jogadores, e eles estavam cansados. São jogadores que vêm num ritmo muito grande, jogando praticamente todas as partidas. Hora de o treinador entrar em ação, conversar, trocar ideias e dar uma segurada em alguns jogadores.

- A cada jogo vamos pensar, conversar com os jogadores. A gente quer que todo mundo esteja pronto, mas vai chegar uma hora em que jogadores vão pedir para ficar fora devido ao cansaço. O que não pode é colocar em campo jogadores que estão cansados, com musculatura pesada e de repente um deles sofrer lesão mais grave e ficar duas, três semanas paradas.

CHANCES A JOGADORES EM BAIXA

- Todo jogador é importante. Eu falo isso diariamente: "Estejam preparados". O Flamengo está disputando três competições dificílimas. Preciso de todo mundo. Essa confiança quem me passa é o jogador, seja desde o primeiro minuto ou durante a partida. Falo para eles estarem preparados, tanto que tenho mudado alguns jogadores, e todos eles têm dado conta do recado. Esse é o objetivo do grupo.

PAPEL DE PEDRO

- O Pedro é um jogador que admiro bastante. Ontem falei alguns minutos com ele. Infelizmente, hoje, ele joga numa posição em que temos o Gabriel. São dois grandes jogadores. Tem jogos que posso encaixar os dois. No momento em que jogamos com dois extremos abertos, mais Pedro e Gabriel, nosso meio-campo fica muito exposto. Isso nao quer dizer que nao possam jogar juntos, mas têm quase as mesmas características.

- Falei para ele: "Você é jogador de nível de seleção brasileira". O que mais quero é dar mais oportunidades para o Pedro. O Flamengo é farto de atacantes a nível de Seleção, mas tem espaço para todo mundo. Ele tem entrado nos jogos, daqui a pouco começa uma partida. Importante estar preparado para entrar em campo e ajudar a equipe.

FLAMENGO RENATIZADO

- Flamengo é Flamengo. É muito forte. Eu vim para ajudar. Acredito que tenho ajudado. Os méritos todos são dos jogadores. Converso bastante com eles, mostro bastantes vídeos. Procuro treiná-los muito na bola parada, a parte tática de toda a equipe, justamente por falta de tempo. Gostaria de ter um tempo maior, mas infelizmente isso é impossível. A cada três dias praticamente estamos em campo, fora as viagens. Dentro do possível, procuro ajudá-los ao máximo em todos os sentidos. Quem entra em campo são eles. São jogadores inteligentes, a nível de seleção brasileira. Eu me sinto orgulhoso, realizei um sonho, mas sabemos que a cobrança no Flamengo é muito grande. Faz parte, eu gosto desses desafios, mas os méritos são deles.

EVOLUÇÃO NA PONTARIA

- É tudo. Treinos, confiança, papo, correção nos vídeos e, acima de tudo, aquilo que converso com os jogadores. O que mais falo para os atacantes é que precisam ter a tranquilidade para decidir, porque estão numa área em que o perigo é do adversário, não precisam se precipitar. Dou confiança para jogarem no drible, no chute. O desespero é sempre do adversário. Eles estão tentando a tranquilidade necessária.

MENINOS DA BASE