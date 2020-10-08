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futebol

Após nova derrota, Ramon Menezes não é mais técnico do Vasco

Gigante da Colina não vence há seis partidas e apresenta queda brusca de rendimento no Brasileirão. Treinador não resistiu à mais uma derrota e foi demitido pela direção do clube...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 13:18

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 13:18

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Após a derrota para o Bahia por 3 a 0 em Salvador pela 14º rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco anunciou que Ramon Menezes não é mais técnico do clube para a sequência da temporada. Em nota, o Cruz-Maltino agradeceu o treinador pelos serviços prestados e disse que anunciará o seu substituto em breve.
- O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto - disse assessoria do Vasco no site oficial do clube. Vale lembrar que Ramon Menezes foi anunciado pelo Vasco em 30 de março para substituir o contestado Abel Braga. Em um pouco mais de seis meses de trabalho, o treinador teve 16 partidas disputadas (2 pelo Carioca, 2 pela Copa do Brasil e 12 pelo Brasileirão), com oito vitórias, três empates e cinco derrotas. Além disso, o time foi eliminado para o Botafogo na quarta fase da Copa do Brasil.
Com sua chegada, o Vasco teve um ótimo início de Campeonato Brasileiro e figurou nas primeiras colocações. No entanto, nos últimos jogos, a equipe perdeu o rumo e o 'Ramonismo' deu lugar a questionamentos sobre o trabalho do comandante. A equipe não vence há seis partidas, com somente dois gols marcados e um aproveitamento recente de apenas 11.1%, o que culminou em sua demissão.

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