Após negativa de Renato, Corinthians evita 'Operação Mancini' e define Aguirre como novo alvo; entenda

Crédito: Divulgação/Al Rayyan

Renato Gaúcho já é água passada no Corinthians. Após a recusa do treinador na noite da última quinta-feira (20), o Timão já definiu o seu novo alvo para a assumir o clube: o uruguaio Diego Aguirre.

A diretoria corintiana evita repetir o modelo de negociação que culminou com a contratação do técnico Vagner Mancini, demitido no último domingo (16), em outubro do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro ficou quase um mês no mercado, após dispensar Tiago Nunes, e fechou com Mancini em uma operação que pegou muita gente de surpresa.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do CorinthiansAgora, o estafe do Timão tem trabalhado com alvos bem definidos e evita fazer da busca por um novo treinador uma novela.

Desde o início da busca por um novo técnico, uma opção estrangeira foi vista como inviável, mas não descartada por completo. No entanto, Diego Aguirre já trabalhou no Brasil e não demandaria um grande período de adaptação em relação a calendário, filosofia e formas de trabalho.