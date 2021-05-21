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Após negativa de Renato, Corinthians evita 'Operação Mancini' e define Aguirre como novo alvo; entenda

Timão busca novo técnico, e uruguaio é a prioridade do momento. Embora a diretoria seja receosa com estrangeiros, experiência no Brasil joga a favor de Diego...

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mai 2021 às 18:17
Crédito: Divulgação/Al Rayyan
Renato Gaúcho já é água passada no Corinthians. Após a recusa do treinador na noite da última quinta-feira (20), o Timão já definiu o seu novo alvo para a assumir o clube: o uruguaio Diego Aguirre.
A diretoria corintiana evita repetir o modelo de negociação que culminou com a contratação do técnico Vagner Mancini, demitido no último domingo (16), em outubro do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro ficou quase um mês no mercado, após dispensar Tiago Nunes, e fechou com Mancini em uma operação que pegou muita gente de surpresa.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do CorinthiansAgora, o estafe do Timão tem trabalhado com alvos bem definidos e evita fazer da busca por um novo treinador uma novela.
Desde o início da busca por um novo técnico, uma opção estrangeira foi vista como inviável, mas não descartada por completo. No entanto, Diego Aguirre já trabalhou no Brasil e não demandaria um grande período de adaptação em relação a calendário, filosofia e formas de trabalho.
Nomes brasileiros como Dorival Júnior, que está no mercado e se encaixaria nos padrões financeiros do Corinthians, e Fábio Carille, que está em fim de contrato no Al-Ittihad, não possuem boa aceitação da torcida, por isso não foram contatados pelo clube do Parque São Jorge.

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