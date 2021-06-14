Após 'não' a assédio europeu, Muniz aproveita chances e aumenta leque de opções no ataque do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A missão de substituir de Gabigol e Pedro não é das mais simples, mas não assusta Rodrigo Muniz. Com a ausência dos companheiros, o jovem de 20 anos foi titular nos últimos dois jogos do Flamengo e não decepcionou: marcou um gol em cada partida e reafirmou sua importância dentro do elenco rubro-negro. O último foi na vitória sobre o América-MG, neste domingo, pelo Brasileirão.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoO bom momento de Rodrigo Muniz não é novidade na temporada. Com cinco gols em seis jogos, ele havia sido um dos destaques do Flamengo nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, quando o clube entrou em campo com uma equipe alternativa comandada por Mauricio Souza.

No entanto, desde o retorno do time principal, o atacante perdeu espaço e foi pouco aproveitado por Rogério Ceni. Com a forte concorrência de Gabigol e Pedro, Muniz se tornou a terceira opção no ataque e disputou nove partidas sob o comando do treinador principal - nenhuma como titular. No total, foram apenas 87 minutos em campo entre a vitória sobre o Bangu, em 31 de março, e o triunfo sobre o Palmeiras, em 30 de maio.

A situação mudou com as ausências recentes dos companheiros. Gabigol foi convocado pela seleção brasileira para disputa das Eliminatórias e Copa América, enquanto Pedro disputou amistosos com a seleção olímpica e voltou com quadro de Covid-19. Assim, o caminho ficou aberto para o Muniz voltar a ser titular, e ele mostrou que o faro de gols segue em dia.

A nova fase goleadora de Muniz chega em um momento importante para o atacante. Nas últimas semanas, o Flamengo recebeu sondagens e iniciou uma negociação com o Genk, da Bélgica, por uma possível ida para a Europa nesta janela de transferências. Os clubes, inclusive, chegaram a um acordo no qual o clube belga iria desembolsar 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) por parte dos direitos econômicos do atleta.

No entanto, a transferência esbarrou na vontade do próprio Rodrigo Muniz e de seu staff. Os representantes do atacante recusaram a proposta salarial do Genk e preferiram que o jovem siga brigando por espaço no Flamengo enquanto aguarda outras possibilidades. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, do jornal 'O Dia', o clube belga desistiu da contratação neste fim de semana.

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