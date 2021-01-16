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Após MP denunciar Bandeira e outras dez pessoas, Flamengo diz: 'O clube acredita que será feita justiça'

Ex-presidente do Flamengo está no grupo denunciado, nesta sexta-feira, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ); o dirigente Carlos Noval, idem
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Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 16:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 16:32
Crédito: Reprodução / Twitter CRF
Na última sexta-feira, às vésperas da tragédia no Ninho do Urubu completar dois anos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, e outras dez pessoas pessoas, que podem responder por crime de incêndio culposo (quando não há intenção), por conta dos dez jovens que morreram, e lesão corporal grave - pelos três que sobreviveram.Nenhum dirigente da atual gestão foi denunciado, mas há dois funcionários atuais que estão presentes na denúncia distribuída para a 36ª Vara Criminal. O LANCE! procurou o Flamengo, que se diz "à disposição da Justiça, como sempre esteve", afirmando que "acredita que será feita justiça". Veja:
- O Flamengo está acompanhando o processo judicial envolvendo a eventual responsabilização criminal pelo incêndio do ninho do Urubu e tomou conhecimento do oferecimento da denúncia pelo MP. O clube está à disposição da Justiça, como sempre esteve, e acredita que será feita justiça. O clube prefere não se manifestar sobre o mérito, haja vista sua plena confiança na Justiça - diz o Flamengo, via assessoria de imprensa do clube.
Das pessoas denunciadas junto a Bandeira de Mello, está Carlos Noval, então diretor da base e, atualmente, gerente de transição (base-profissional). Prestadores de serviços, pessoas ligadas à empresa que forneceu os contêineres que pegaram fogo no dia 8 de fevereiro de 2019 e outros funcionários do clube estão entre os denunciados pelo MPRJ.
Os 11 denunciados responderão por crime de incêndio culposo e lesão corporal grave caso a denúncia seja aceita. O grupo não corre o risco de ir a júri popular, uma vez que não foi denunciado por homicídio.
Veja todos os 11 denunciados pelo MP:
Eduardo Bandeira de MelloAntonio Marcio Mongelli GarottiCarlos Renato Mamede NovalClaudia Pereira RodriguesDanilo da Silva DuarteEdson Colman da SilvaFabio Hilario da SilvaLuiz Felipe de Almeida PondéMarcelo Maia de SáMarcus Vinícius MedeirosWeslley Gimenes
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