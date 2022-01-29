Após marcar na estreia, Raniel revela ansiedade para jogar em São Januário: 'A gente vai dar a vida'

Depois de marcar na estreia do Vasco, Raniel revelou a ansiedade de entrar em campo neste sábado, às 21h, e pisar pela primeira vez no gramado de São Januário. O atacante, que enfrentou problemas físicos na temporada passada, tenta dar a volta por cima na carreira e ajudar o Cruz-Maltino dentro de campo a alcançar seus objetivos no ano. Ele mandou um recado à torcida vascaína e se mostrou animado. – Estou muito ansioso, quero aproveitar pra convidar nossa torcida para lotar São Januário. A gente dentro de campo vai dar a vida - disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube carioca.
Além disso, o atacante comemorou ter marcado logo na estreia com a camisa do Gigante da Colina. O camisa 9 recebeu um belo cruzamento de Bruno Nazário e aproveitou para, de cabeça, deslocar, o goleiro do Volta Redonda e estufar a rede. Ele descreveu o lance como uma "sensação incrível" depois de tudo que passou na carreira.
– Esse gol na estreia é graças a Deus. A sensação é incrível de poder estrear depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi. Poder chegar no Vasco, esse clube gigante e na estreia poder fazer o gol, a sensação é incrível. Quero agradecer a Deus, a toda a torcida pelo apoio, pela vibração durante os 90 minutos. Vai ser assim daqui pra frente, a torcida junto com a gente e a gente junto com eles dentro de campo, tem tudo pra dar certo - finalizou.