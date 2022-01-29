Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após marcar na estreia, Raniel revela ansiedade para jogar em São Januário: 'A gente vai dar a vida'
futebol

Após marcar na estreia, Raniel revela ansiedade para jogar em São Januário: 'A gente vai dar a vida'

O atacante, que enfrentou problemas físicos na temporada passada, tenta dar a volta por cima na carreira e ajudar o Cruz-Maltino dentro de campo a alcançar seus objetivos no ano...

Publicado em 29 de Janeiro de 2022 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jan 2022 às 15:30
Depois de marcar na estreia do Vasco, Raniel revelou a ansiedade de entrar em campo neste sábado, às 21h, e pisar pela primeira vez no gramado de São Januário. O atacante, que enfrentou problemas físicos na temporada passada, tenta dar a volta por cima na carreira e ajudar o Cruz-Maltino dentro de campo a alcançar seus objetivos no ano. Ele mandou um recado à torcida vascaína e se mostrou animado. – Estou muito ansioso, quero aproveitar pra convidar nossa torcida para lotar São Januário. A gente dentro de campo vai dar a vida - disse o jogador em entrevista ao site oficial do clube carioca.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Além disso, o atacante comemorou ter marcado logo na estreia com a camisa do Gigante da Colina. O camisa 9 recebeu um belo cruzamento de Bruno Nazário e aproveitou para, de cabeça, deslocar, o goleiro do Volta Redonda e estufar a rede. Ele descreveu o lance como uma "sensação incrível" depois de tudo que passou na carreira.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
– Esse gol na estreia é graças a Deus. A sensação é incrível de poder estrear depois de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi. Poder chegar no Vasco, esse clube gigante e na estreia poder fazer o gol, a sensação é incrível. Quero agradecer a Deus, a toda a torcida pelo apoio, pela vibração durante os 90 minutos. Vai ser assim daqui pra frente, a torcida junto com a gente e a gente junto com eles dentro de campo, tem tudo pra dar certo - finalizou.
Crédito: RanielmarcoulogonaestreiacomacamisadoVascodiantedoVoltaRedonda(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Veja a relação entre pancreatite, emagrecimento rápido e remédios para perder de peso
Imagem de destaque
Caminhão atinge casa e destrói parte do imóvel em Rio Bananal
Imagem de destaque
Dia das Mães: data convida à reflexão sobre espiritualidade e energia materna

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados