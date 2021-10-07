  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após marcar e ajudar em vitória do Sport, José Welison foca em evolução da equipe na reta final do Brasileirão
Após marcar e ajudar em vitória do Sport, José Welison foca em evolução da equipe na reta final do Brasileirão

LanceNet

07 out 2021 às 17:40

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 17:40

Crédito: Divulgação / Sport
Um dos principais destaques do Sport, o volante José Welison, ex-Vitória e Atlético-MG, quer evolução da equipe rubro-negra na reta final da temporada. Segundo o jogador, que marcou um dos gols da vitória sobre o Juventude por 3 a 1 na quarta-feira (6), a meta de todos no grupo é terminar bem o Brasileirão.Dabove fora do Bahia: confira 25 técnicos estrangeiros livres no mercado
- Vamos trabalhar para que a equipe termine bem o ano, com vitórias, assim como foi contra o Juventude. Fico feliz em ter marcado e ajudado nossa equipe. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. Nossa ideia é fazer uma boa sequência para que as coisas saiam como estamos planejando. - disse.
SPORT VAI CAIR? VEJA TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃO
Ainda de acordo com o volante, seu desejo é crescer no clube pernambucano.
- Estou trabalhando para honrar a camisa do Sport sempre. É uma responsabilidade grande vestir essa camisa e sei disso. Vou trabalhar para melhorar meus números no clube. - concluiu.
O próximo compromisso do Sport é no sábado, às 16h30, na Arena Pernambuco, diante do Corinthians.

