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futebol

Após maratonas, Palmeiras chega a 54 jogos no primeiro semestre de 2021

No período, Verdão entrou em campo por sete competições diferentes...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 14:00

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 14:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após viver meses de jogos sem fim, o Palmeiras fechou o primeiro semestre de 2021 com 54 partidas. O time é um dos que mais atuou no Brasil neste período, entrando em campo pela Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, Brasileirão, Paulistão, Recopa e Supercopa do Brasil.
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Nos primeiros meses do ano, o Alviverde teve de conviver com muitos jogos em pouco tempo. Durante a disputa do Campeonato Paulista, por exemplo, para garantir a final na data prevista, a FPF realizou jogos a cada 48h. Ao mesmo tempo, o Verdão disputava a fase de grupos da Libertadores.
Com isso, o Palmeiras chegou à incrível marca de 54 jogos. Se comparado com a temporada de times europeus, o time brasileiro jogou mais neste semestre que Leicester, Liverpool, Milan, entre outros, jogaram em 2020/21.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoAssim, o Verdão garante que fará, ao menos, 86 partidas no ano, pois entrará em campo mais 32 vezes pelo Brasileirão e duas pela Libertadores. Se avançar na competição continental, a conta aumentará.
O próximo confronto do Palmeiras será no domingo (04), às 16h (horário de Brasília), contra o Sport.

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