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Após mais uma vitória, Botafogo tem quatro jogadores na seleção da 4ª rodada do Campeonato Carioca

Daniel Borges, Fabinho, Kayque e Matheus Nascimento são os atlletas alvinegros presentes na lista. Votação popular acontece toda rodada na rede social oficial da competição...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 16:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 16:57
O Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, no Nilton Santos, e reassumiu a liderança do Campeonato Carioca. Com o triunfo, o time soma 10 pontos e está à frente do Vasco no saldo de gols. Em votação popular na rede social oficial da competição, o Alvinegro emplacou quatro nomes na seleção da 4ª rodada.O primeiro deles foi o lateral-direito, que não fez um bom primeiro tempo, mas na etapa final fez o cruzamento para o segundo gol de Matheus Nascimento. O atacante se projetou e com um o bonito toque de letra sacramentou a vitória do Glorioso.
Além dele, os meio-campistas Fabinho e Kayque também estão presentes na seleção. O jovem, cria das divisõe de base de General Severiano, entrou na reta final da partida e jogou poucos minutos. Mesmo assim foi bem votado e ingressou na lista.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Para completar o quarteto alvinegro, Matheus Nascimento também marcou presença na lista. O atacante, de apenas 17 anos, teve a sua primeira noite de protagonista entre os profissionais do Botafogo e praticamente decidiu da partida com dois gols.
+ John Textor assiste jogo do Botafogo e vibra com golaços de Matheus
A seleção completa tem: Marcos Felipe (FLU); Daniel Borges (BOT), Nino (FLU), Anderson Conceição (VAS) e Cris Silva (FLU); Kayque (BOT), Felipe Melo (FLU), Fabinho (BOT) e Gabriel Pec (VAS); Getúlio (VAS) e Matheus Nascimento (BOT). O técnico é Zé Ricardo, do Vasco.
Crédito: BotafogoderrotouoNovaIguaçupor2a0pela4ªrodadadoCampeonatoCarioca(Foto:VítorSilva/Botafogo

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