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Após mais um jogo sem sofrer gols, João Ricardo alcança marca histórica na Série B: 'Honrado'

Em 27 jogos disputados na competição nacional, o arqueiro ficou 19 deles sem buscar a bola dentro da rede...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2020 às 16:49

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 16:49

Crédito: Divulgação Twitter/Chapecoense
Sem sofrer gols em 19 das 27 rodadas que ocorreram até aqui, João Ricardo entrou para a história da Série B. Ele se tornou o goleiro com mais partidas sem ser vazado desde 2006, ano em que a competição adotou o formato atual. A marca foi alcançada na última terça-feira, quando a Chapecoense venceu o Avaí por 2 a 0.'Me sinto honrado por atingir essa marca histórica. O mérito é de todo o grupo, pois temos um time comprometido, com atletas que, independente do setor, se doam ao máximo em todas as partidas', enalteceu o camisa 1 da Chape.
Vale destacar que, no formato atual, João Ricardo já era o arqueiro com mais jogos sem sofrer gols na Série B. Porém, dividia o feito com outros três atletas. Em 2017, quando conquistou o torneio pelo América-MG, ele não foi vazado em 18 das suas 34 partidas. Agora, com 11 rodadas a serem disputadas, o goleiro espera aumentar o recorde.
'Sigo totalmente focado em busca do acesso, mas reconheço que essa meta pessoal traz uma motivação extra. Meu principal objetivo é contribuir para o sucesso do time e, consequentemente, melhorar ainda mais esses números', concluiu.
Com 54 pontos somados em 27 jogos, a Chapecoense lidera a Série B. O Verdão do Oeste volta a campo neste sábado, às 21h, quando recebe o CRB pela 28ª rodada.

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