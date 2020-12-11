Após mais um jogo sem sofrer gols, João Ricardo alcança marca histórica na Série B: 'Honrado'

Crédito: Divulgação Twitter/Chapecoense

Sem sofrer gols em 19 das 27 rodadas que ocorreram até aqui, João Ricardo entrou para a história da Série B. Ele se tornou o goleiro com mais partidas sem ser vazado desde 2006, ano em que a competição adotou o formato atual. A marca foi alcançada na última terça-feira, quando a Chapecoense venceu o Avaí por 2 a 0.'Me sinto honrado por atingir essa marca histórica. O mérito é de todo o grupo, pois temos um time comprometido, com atletas que, independente do setor, se doam ao máximo em todas as partidas', enalteceu o camisa 1 da Chape.

Vale destacar que, no formato atual, João Ricardo já era o arqueiro com mais jogos sem sofrer gols na Série B. Porém, dividia o feito com outros três atletas. Em 2017, quando conquistou o torneio pelo América-MG, ele não foi vazado em 18 das suas 34 partidas. Agora, com 11 rodadas a serem disputadas, o goleiro espera aumentar o recorde.

'Sigo totalmente focado em busca do acesso, mas reconheço que essa meta pessoal traz uma motivação extra. Meu principal objetivo é contribuir para o sucesso do time e, consequentemente, melhorar ainda mais esses números', concluiu.