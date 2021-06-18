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futebol

Após mais de três anos, Marcelo Frazão se despede do Santos

Executivo vai trabalhar na WTorre e será substituído por Rafael Soares...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 14:02

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 14:02

Crédito: Ivan Storti/Santos
O ex-executivo de Marketing do Santos, Marcelo Frazão, se despediu do clube oficialmente nesta sexta-feira. Ele vai trabalhar na Wtorre, empresa que o próprio Peixe está negociando e discutindo sobre o projeto de uma nova Vila Belmiro. Frazão afirmou que seguirá acompanhando o Alvinegro com carinho.
- Fecho hoje um ciclo de 3 anos e 2 meses no Santos Futebol Clube. Queria agradecer àqueles que de alguma forma contribuíram e acompanharam esse intenso período de trabalho. Carrego na bagagem gratidão a todos que me acolheram e muito respeito à instituição. Seguirei acompanhando com carinho o Peixe. Sucesso a todos! - disse Frazão.Frazão chegou do Peixe ainda na gestão de José Carlos Peres e chegou a renovar seu contrato recentemente. Seu pedido de saída se deve a resistência política nos bastidores. Marcelo Frazão teve importante participação para chegada dos patrocinadores desde 2018. O Santos deve anunciar em breve o novo executivo de marketing, Rafael Soares, que já trabalha no clube.
Rafael foi diretor de marketing e comunicação do Sport entre janeiro de 2019 e abril deste ano. Ele estava atuando como diretor de marketing da Dry Company desde a saída do clube pernambucano. Rafael Soares que foi responsável por gerir o departamento de Marketing do clube pernambucano e trouxe empresas nacionais para o clube, como a FoxLux, Cartão de Todos, Umbro, Futebol Card, todas que também atuam no Santos.

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