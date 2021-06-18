Após mais de três anos, Marcelo Frazão se despede do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos

O ex-executivo de Marketing do Santos, Marcelo Frazão, se despediu do clube oficialmente nesta sexta-feira. Ele vai trabalhar na Wtorre, empresa que o próprio Peixe está negociando e discutindo sobre o projeto de uma nova Vila Belmiro. Frazão afirmou que seguirá acompanhando o Alvinegro com carinho.

- Fecho hoje um ciclo de 3 anos e 2 meses no Santos Futebol Clube. Queria agradecer àqueles que de alguma forma contribuíram e acompanharam esse intenso período de trabalho. Carrego na bagagem gratidão a todos que me acolheram e muito respeito à instituição. Seguirei acompanhando com carinho o Peixe. Sucesso a todos! - disse Frazão.Frazão chegou do Peixe ainda na gestão de José Carlos Peres e chegou a renovar seu contrato recentemente. Seu pedido de saída se deve a resistência política nos bastidores. Marcelo Frazão teve importante participação para chegada dos patrocinadores desde 2018. O Santos deve anunciar em breve o novo executivo de marketing, Rafael Soares, que já trabalha no clube.