Após mais de dois anos e duas cirurgias, Léo Santos volta a jogar pelo Corinthias

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Foi apenas um minuto em campo, mas o suficiente para valer muito a pena para o zagueiro Léo Santos. Cria da base do Corinthians, o defensor voltou a atuar em uma partida oficial após dois anos e 23 dias, ao entrar no lugar de Luan, nos acréscimos da vitória corintiana por 2 a 0 sobre o Ituano, neste domingo (18), pela sexta rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Defendendo o Timão, o hiato era ainda maior: dois anos, dois meses e 19 dias. Prata da casa, o jogador passou por duas cirurgias no joelho, a última em setembro de 2019, mas mesmo recuperado no ano passado, precisou de tempo para retomar a forma física, por conta de uma atrofia muscular.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosCom a camisa corintiana, a última vez de Léo Santos em campo tinha sido no dia 30 de janeiro de 2019, quando o time do Parque São Jorge foi derrotado por 2 a 0, na Neo Química Arena, pelo Red Bull Brasil, pela quarta rodada do Paulistão daquele ano. Na ocasião, o atleta foi titular, mas acabou substituído pelo técnico Fábio Carille no intervalo da partida, para a entrada de Danilo Avelar.

Em março do mesmo ano, Léo foi emprestado ao Fluminense, onde fez seis jogos, entre eles o último desses dois anos: uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca, no estádio do Maracanã, no dia 27 de março de 2021. Após isso, por conta de uma tendinite no joelho direito, passou pelo seu primeiro procedimento cirurgico e foi devolvido ao Timão.

Promovido ao time principal do Corinthians em 2016, o zagueiro precisou de dois anos para ter sequências entre os profissionais, com 28 jogos disputados.

Contra a Ferroviária, na última terça-feira (11), Léo Santos já havia sido relacionado, mas ficou apenas no banco de reservas. Agora, diante do Galo de Itu, o defensor conseguiur ter novamente o gostinho de pisar em campo, mesmo que por alguns segundos.