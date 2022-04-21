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futebol

Após Maicon e Bustos, Edu Dracena é mais um a criticar a arbitragem

Executivo de futebol reclamou da não marcação de um pênalti em Madson. Últimos três jogos do Santos tiveram lances polêmicos com o Peixe possivelmente prejudicado...

Publicado em 21 de Abril de 2022 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 abr 2022 às 11:15
Edu Dracena, executivo de futebol do Santos, criticou a arbitragem por um pênalti não marcado para o Peixe na derrota para o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira. A partida, válida pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi disputada na noite de quarta-feira.No lance, o lateral Madson foi claramente derrubado dentro da área pelo atacante Alef Manga, mas o árbitro deixou a jogada seguir, apesar do protesto do santista. "Não queremos desviar o foco e muito menos arrumar desculpas. Somos profissionais comprometidos com o nosso trabalho. Mas até quando seremos prejudicados? Exigimos providências dos responsáveis pela arbitragem! Estamos todos indignados! #porumaarbitragemcorreta", publicou Edu Dracena no Instagram.O árbitro Bruno Arleu de Araújo apitou o confronto e não há a utilização do VAR nesta fase da competição.
A torcida santista tem reclamado da arbitragem nos últimos jogos. Contra o Fluminense, no Brasileirão, os santistas reclamaram da não marcação de um pênalti em cima de Angulo. Contra o mesmo Coritiba, no Brasileirão, jogo do último domingo, ocorreu a marcação de um pênalti para a equipe paranaense que ao entender do santistas não ocorreu.
Crédito: EduDracenaéohomemfortedofuteboldoSantos(Foto:Divulgação/Santos

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