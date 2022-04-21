Após Maicon e Bustos, Edu Dracena é mais um a criticar a arbitragem

Edu Dracena, executivo de futebol do Santos, criticou a arbitragem por um pênalti não marcado para o Peixe na derrota para o Coritiba por 1 a 0, no Couto Pereira. A partida, válida pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, foi disputada na noite de quarta-feira.No lance, o lateral Madson foi claramente derrubado dentro da área pelo atacante Alef Manga, mas o árbitro deixou a jogada seguir, apesar do protesto do santista. "Não queremos desviar o foco e muito menos arrumar desculpas. Somos profissionais comprometidos com o nosso trabalho. Mas até quando seremos prejudicados? Exigimos providências dos responsáveis pela arbitragem! Estamos todos indignados! #porumaarbitragemcorreta", publicou Edu Dracena no Instagram.O árbitro Bruno Arleu de Araújo apitou o confronto e não há a utilização do VAR nesta fase da competição.