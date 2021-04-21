Após liberação, Palmeiras treina em Lima e encerra preparação para estreia da Libertadores

Crédito: César Greco

O Palmeiras treinou, nesta terça-feira (20), no Centro de Treinamento da Seleção Peruana, em Lima, cedido para a preparação do time para a partida da Libertadores, contra o Universitário, do Peru. O campeão da última edição da copa finalizou os trabalhos para sua estreia na competição continental com cerca de uma hora e meia de atividades conduzidas pela comissão técnica.

O clube chegou a ser barrado de treinar no país pelas autoridades locais, em razão das diretrizes sanitárias relacionadas a pandemia do novo coronavírus. Porém, antes do treinamento desta tarde, conseguiu em conjunto á Conmebol a liberação para a prática das atividades.Comandados por Abel Ferreira, os jogadores que viajaram a Lima realizaram movimentações físicas com e sem a bola. O treino tático visou ao aprimoramento de transições, balanços e jogadas específicas, com os atletas dispostos em suas respectivas posições de jogo.

Ao final, foi proposta uma atividade recreativa em campo reduzido, com o Abel e Vitor Castanheira participando da atividade no time de coletes vermelhos. Além disso, alguns jogadores separaram um tempo para treinar cobranças de faltas, escanteios e pênaltis.