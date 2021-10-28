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Após liberação, Botafogo pretende colocar mais ingressos em jogos mas não vai abrir 100% do Nilton Santos

Alvinegro vem operando com pouco mais de 10% da capacidade do estádio desde retorno do público na Série B do Brasileirão; mesmo com decreto, local não deve ficar todo aberto...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 05:00

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O decreto publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro que permite a liberação de 100% do público em jogos de futebol na cidade pode mudar os planos do Botafogo quanto à logística envolvendo o Estádio Nilton Santos. A diretoria do Alvinegro pretende aumentar a carga de ingressos para o jogo contra o Confiança, na próxima quarta-feira, pela Série B do Brasileirão.+ Daniel Borges bate meta, e Botafogo exerce obrigação de compra de R$ 600 mil para contratar defensor
É praticamente certo que o Botafogo vai disponibilizar mais ingressos e abrir mais lugares do Estádio Nilton Santos ao público em relação aos duelos anteriores desde a abertura do público por conta da pandemia do Covid-19.
Desde que o público voltou, o Botafogo vem operando com 4.999 pessoas por partida - pouco mais de 10% da capacidade total do Estádio Nilton Santos. Ainda não há um número certo do quanto que a capacidade será aumentada, mas a diretoria já estuda a logística para tal.
Mesmo com a liberação, não é provável abra o Nilton Santos de forma total - ou seja, disponibilizar os mais de 44 mil assentos que a arena possui - para o jogo. A tendência é que capacidade ainda funcione de forma reduzida.
O Botafogo tem 56 pontos e é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Enderson Moreira voltará a atuar em casa após um empate em 1 a 1 com o Goiás na Serrinha.

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