Após liberação, Botafogo pretende colocar mais ingressos em jogos mas não vai abrir 100% do Nilton Santos

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O decreto publicado pela Prefeitura do Rio de Janeiro que permite a liberação de 100% do público em jogos de futebol na cidade pode mudar os planos do Botafogo quanto à logística envolvendo o Estádio Nilton Santos. A diretoria do Alvinegro pretende aumentar a carga de ingressos para o jogo contra o Confiança, na próxima quarta-feira, pela Série B do Brasileirão.+ Daniel Borges bate meta, e Botafogo exerce obrigação de compra de R$ 600 mil para contratar defensor

É praticamente certo que o Botafogo vai disponibilizar mais ingressos e abrir mais lugares do Estádio Nilton Santos ao público em relação aos duelos anteriores desde a abertura do público por conta da pandemia do Covid-19.

Desde que o público voltou, o Botafogo vem operando com 4.999 pessoas por partida - pouco mais de 10% da capacidade total do Estádio Nilton Santos. Ainda não há um número certo do quanto que a capacidade será aumentada, mas a diretoria já estuda a logística para tal.

Mesmo com a liberação, não é provável abra o Nilton Santos de forma total - ou seja, disponibilizar os mais de 44 mil assentos que a arena possui - para o jogo. A tendência é que capacidade ainda funcione de forma reduzida.