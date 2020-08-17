Após lesão de Guerrero, irmão e pai de Luiz Adriano pedem contratação do atacante para o Inter

Luiz Adriano de volta ao Inter? Se depender de seu pai e irmão, vai acontecer (Cesar Greco/Agência Palmeiras)Após anunciar a ruptura de ligamento cruzado no joelho de Paolo Guerrero, que tira o peruano do restante da temporada, o Internacional deve ir ao mercado para encontrar um novo camisa 9 para o time de Eduardo Coudet. Entretanto, um rosto bastante familiar do torcedor colorado pode ser o escolhido. Pelo menos esta é a vontade da própria família do jogador.Através de sua conta no Twitter, Murilo Souza, irmão do centroavante do Palmeiras, afirmou que o presidente Marcelo Medeiros deveria procurar o jogador, revelado no clube gaúcho, para suprir a necessidade.
- Se eu sou o Marcelo Medeiros eu ligo agora pro Luiz Adriano. Vai por mim. - afirmou.
Quem respondeu apoiando a causa foi Adriano, pai de Murilo e Luiz Adriano, que também é um conhecido torcedor do colorado. O patriarca afirmou que espera que o presidente do clube tome essa atitude e leve o filho de volta ao clube.
- Eu espero que o presidente apareça e tome essa atitude - concluiu.