Após lesão de Fabinho, Jürgen Klopp diz que brasileiro não preocupa: 'Estará na final da Champions'

O torcedor do Liverpool pode respirar aliviado, pois Fabinho não será desfalque para a final da Champions League, contra o Real Madrid, no dia 28. Pelo menos é o que garantiu o técnico Jürgen Klopp, nesta sexta-feira. Em entrevista coletiva antes da final da Copa da Inglaterra, o alemão comentou sobre a situação do brasileiro.- Ele (Fabinho) definitivamente estará de volta para a final da Champions League. Para a final contra o Chelsea, veremos, não sabemos. É isso. Ele está absolutamente bem. É um profissional, ele obviamente não ficou feliz com isso, é claro, mas ele aceitou e já está lutando contra o tempo. É assim que é - disse Klopp.

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Fabinho sentiu um desconforto muscular na última terça-feira, na vitória do Liverpool sobre o Aston Villa por 2 a 1. O brasileiro foi substituído aos 30 minutos do primeiro tempo e deu lugar a Jordan Herderson.

- Não é suficiente se você estiver pronto na sexta-feira antes da final, deve ser terça ou quarta, ou algo assim. Estamos trabalhando nisso e estamos todos muito positivos de que será o caso. Ele está absolutamente bem - afirmou o treinador dos Reds.

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A notícia é boa para o Liverpool, mas também para a Seleção Brasileira. Na última quarta-feira, o volante foi convocado mais uma vez pelo técnico Tite para os amistosos do mês de junho, e o preparado físico Fábio Mahseredjian afirmou que "havia otimismo" pela recuperação do atleta.