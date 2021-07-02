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Após lesão de Carli, Botafogo pretende contratar novo zagueiro

Problema físico do argentino e saída de Sousa para o futebol belga significam que o Alvinegro buscará jogador da posição; recurso financeiro é entrave...
LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 17:48

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 17:48

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Se a ideia inicial era a de que o elenco estava fechado, o Botafogo pode ter mudado o panorama com os últimos acontecimentos. A saída de Sousa para o Cercle Brugge e a lesão de Joel Carli significam que o Alvinegro buscará um novo zagueiro no mercado de transferências visando o restante da temporada.
+ Os três pontos passam pela defesa: em todas as vitórias na Série B, Botafogo não sofreu gols
A lesão do argentino na coxa direita não é considerada simples. O Botafogo não trabalha com prazos de retorno aos gramados, mas o camisa 3 pode ficar um tempo significativo longe das quatro linhas. Desta forma, o elenco atual conta apenas com Kanu e Gilvan à disposição. Lucas Mezenga, do sub-20, vem compondo a relação.
Um zagueiro, portanto, voltou à pauta do Glorioso. O entrave, porém, é o cofre. O clube ainda busca a manutenção de recursos financeiros para buscar um jogador da posição.Nomes da posição são observados pelo Botafogo, mas nenhum movimento oficial para com outra equipe manifestando interesse em um jogador foi realizado até agora. Tudo vai depender da liberação da parte financeira e de um "sinal verde" neste sentido.
+ Veja a tabela da Série B
Enquanto tenta resolver as pendências fora de campo, o Botafogo possui um importante compromisso pela Série B neste sábado, diante do Avaí, às 21h, na Ressacada.

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