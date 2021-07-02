Após lesão de Carli, Botafogo pretende contratar novo zagueiro

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Se a ideia inicial era a de que o elenco estava fechado, o Botafogo pode ter mudado o panorama com os últimos acontecimentos. A saída de Sousa para o Cercle Brugge e a lesão de Joel Carli significam que o Alvinegro buscará um novo zagueiro no mercado de transferências visando o restante da temporada.

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A lesão do argentino na coxa direita não é considerada simples. O Botafogo não trabalha com prazos de retorno aos gramados, mas o camisa 3 pode ficar um tempo significativo longe das quatro linhas. Desta forma, o elenco atual conta apenas com Kanu e Gilvan à disposição. Lucas Mezenga, do sub-20, vem compondo a relação.

Um zagueiro, portanto, voltou à pauta do Glorioso. O entrave, porém, é o cofre. O clube ainda busca a manutenção de recursos financeiros para buscar um jogador da posição.Nomes da posição são observados pelo Botafogo, mas nenhum movimento oficial para com outra equipe manifestando interesse em um jogador foi realizado até agora. Tudo vai depender da liberação da parte financeira e de um "sinal verde" neste sentido.

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