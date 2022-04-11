Após Jorge Jesus, Benfica aposta em técnico do PSV para próxima temporada

Após o fracasso com Jorge Jesus, o Benfica irá apostar em Roger Schmidt como novo técnico para a próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O alemão é o atual comandante do PSV, da Holanda, e está focado nas últimas rodadas do campeonato nacional.Desde a saída de Bruno Lage, os Encarnados não conseguiram ter sucesso com Jorge Jesus. Em cerca de um ano e meio, o Míster foi derrotado na decisão da Taça de Portugal e não conseguiu competir pelos títulos do Campeonato Português.

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Por outro lado, Roger Schmidt possui trabalhos sólidos e longevos por onde passou. O comandante de 55 anos já trabalhou no RB Salzburg, da Áustria, Bayer Leverkusen, da Alemanha, Beijing Guoan, da China, e PSV, da Holanda. Ao todo, o veterano já ergueu seis troféus em sua carreira.

As Águias lutam na Primeira Liga por uma vaga na próxima edição da Champions League, mas o clube português deve sofrer assédio por grandes talentos da equipe. Darwin Núñez, atacante uruguaio, é o mais cobiçado no mercado e Roger Schmidt corre o risco de não trabalhar com o jovem.