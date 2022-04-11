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futebol

Após Jorge Jesus, Benfica aposta em técnico do PSV para próxima temporada

Roger Schmidt está próximo de acertar os últimos detalhes com os Encarnados...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2022 às 11:16

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 11:16

Após o fracasso com Jorge Jesus, o Benfica irá apostar em Roger Schmidt como novo técnico para a próxima temporada, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O alemão é o atual comandante do PSV, da Holanda, e está focado nas últimas rodadas do campeonato nacional.Desde a saída de Bruno Lage, os Encarnados não conseguiram ter sucesso com Jorge Jesus. Em cerca de um ano e meio, o Míster foi derrotado na decisão da Taça de Portugal e não conseguiu competir pelos títulos do Campeonato Português.
> Veja a tabela da Champions League
Por outro lado, Roger Schmidt possui trabalhos sólidos e longevos por onde passou. O comandante de 55 anos já trabalhou no RB Salzburg, da Áustria, Bayer Leverkusen, da Alemanha, Beijing Guoan, da China, e PSV, da Holanda. Ao todo, o veterano já ergueu seis troféus em sua carreira.
As Águias lutam na Primeira Liga por uma vaga na próxima edição da Champions League, mas o clube português deve sofrer assédio por grandes talentos da equipe. Darwin Núñez, atacante uruguaio, é o mais cobiçado no mercado e Roger Schmidt corre o risco de não trabalhar com o jovem.
Crédito: RogerSchmidtseráonovotécnicodoBenficanapróximatemporada(Foto:Divulgação

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