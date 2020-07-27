Após jogo 250 como profissional, Jean Mota deixa recado motivacional e agradece: 'Obrigado, Santos!'

Titular na derrota por 3 a 2 do Santos contra o Novorizontino, neste domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, na Arena Corinthians, em Itaquera, o meia Jean Mota completou o seu jogo 250 como profissional.

O jogador que foi revelado pela Portuguesa, passou também pelo Fortaleza antes de chegar ao Peixe, em junho de 2016. Desde então, foram 165 jogos e 15 gols marcados com a camisa santista.

– Por 250 vezes em minha carreira, eu subi aos gramados como um jogador profissional. E sempre terei em mente que por 250 vezes, eu subi os degraus que levavam do vestiário ao campo com a plena certeza de que não estou trabalhado, estou vivendo o meu sonho – mencionou em texto publicado nas suas redes sociais.

– Com as camisas da Portuguesa, do Fortaleza e do Santos, vive e vivo o sonho que tantos jovens ainda não conseguiram atingir. Por 250 vezes, e por muitas mais que ainda estão por vir, fui feliz – acrescentou.Além de demonstrar gratidão às instituições que defendeu, o jogador também aproveitou para deixar uma mensagem motivadora a jovens atletas em início de carreira.

– Esse texto não é apenas uma forma de celebrar essa marca tão importante em minha carreira, mas também deixar um recado para você que está lendo e tem esse sonho que eu tive quando jovem. Eu consegui e você também pode – escreveu.

– Obrigado, Portuguesa! Obrigado, Fortaleza! Obrigado, Santos! Meu eterno agradecimento por me ajudarem a ser 250 vezes mais feliz – concluiu.