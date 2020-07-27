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  • Após jogo 250 como profissional, Jean Mota deixa recado motivacional e agradece: 'Obrigado, Santos!'
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Após jogo 250 como profissional, Jean Mota deixa recado motivacional e agradece: 'Obrigado, Santos!'

Através das redes sociais, o meia também demonstrou gratidão as demais equipes no qual passou e mandou mensagem para jovens atletas: 'Eu consegui e você também pode'...
LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 18:42

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 18:42

Titular na derrota por 3 a 2 do Santos contra o Novorizontino, neste domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, na Arena Corinthians, em Itaquera, o meia Jean Mota completou o seu jogo 250 como profissional.
O jogador que foi revelado pela Portuguesa, passou também pelo Fortaleza antes de chegar ao Peixe, em junho de 2016. Desde então, foram 165 jogos e 15 gols marcados com a camisa santista.
– Por 250 vezes em minha carreira, eu subi aos gramados como um jogador profissional. E sempre terei em mente que por 250 vezes, eu subi os degraus que levavam do vestiário ao campo com a plena certeza de que não estou trabalhado, estou vivendo o meu sonho – mencionou em texto publicado nas suas redes sociais.
– Com as camisas da Portuguesa, do Fortaleza e do Santos, vive e vivo o sonho que tantos jovens ainda não conseguiram atingir. Por 250 vezes, e por muitas mais que ainda estão por vir, fui feliz – acrescentou.Além de demonstrar gratidão às instituições que defendeu, o jogador também aproveitou para deixar uma mensagem motivadora a jovens atletas em início de carreira.
– Esse texto não é apenas uma forma de celebrar essa marca tão importante em minha carreira, mas também deixar um recado para você que está lendo e tem esse sonho que eu tive quando jovem. Eu consegui e você também pode – escreveu.
– Obrigado, Portuguesa! Obrigado, Fortaleza! Obrigado, Santos! Meu eterno agradecimento por me ajudarem a ser 250 vezes mais feliz – concluiu.
Durante a paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, Jean esteve próximo de deixar o Alvinegro Praiano e retornar ao Fortaleza, porém o negócio entre Peixe e o Leão do Pici não avançou e o atleta permaneceu em Santos.

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