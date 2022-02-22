Após investir no Botafogo, John Textor busca se tornar acionista do Porto, segundo portal

John Textor, investidor do Botafogo, está interessado em comprar o Porto, segundo o "GE". Na última semana, o empresário norte-americano esteve em Portugal em busca de uma nova equipe de futebol e revelou o interesse quando desembarcou no Rio de Janeiro, nesta terça-feira.- Estou interessado em todos os clubes, menos o Benfica (risos). Eu deixei bem claro que quero fazer negócios em Portugal, em outro clube e acho que seria um parceiro incrível para o Botafogo.

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Na sequência, o dono do Crystal Palace afirmou que sua prioridade é o clube carioca, mas reforçou a ideia de parceria entre equipes da América do Sul e Europa.

- Em Portugal, no melhor dos casos quando está em um clube grande, você é acionista minoritário, mas pode ser um acionista que contribui. Então, ter a maioria das ações aqui no Botafogo. Queria ter uma ação minoritária em um clube de Portugal que permita beneficiar o Botafogo. Acho que seria uma ótima ideia.

Além do Crystal Palace e do Botafogo, Textor também é dono do Molenbeek, da Bélgica, e planeja investir em alguma franquia da MLS, dos Estados Unidos. Nas próximas semanas, o norte-americano deve retornar à Portugal e retomar as negociações com os Dragões.