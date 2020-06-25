Após início de testes físicos, Alison, do Santos, afirma: 'Me senti bem'

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Durante a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, um dos líderes do elenco o Santos, o volante Alison, avançou em recuperação de uma lesão ligamentar no joelho direito sofrida no dia 29 de fevereiro no empate em 0 a 0 no clássico contra o Palmeiras, no estádio do Pacaembu, pela oitava rodada do Paulistão, e que o tirou dos quatro últimos jogos do Alvinegro Praiano antes de o início da quarentena.

O jogador chegou a fazer tratamento no Departamento Médico do Peixe, que permaneceu aberto, mas em apenas um período e com regime de escala entre os profissionais, mesmo após os atletas serem liberados dos treinamentos, no dia 17 de março. Contudo, no último mês o camisa cinco já não havia sido liberado do DM e, com isso, provavelmente ficará á disposição do técnico Jesualdo Ferreira na retomada do futebol no Brasil, ainda sem data definida.E MAIS:Com refeitórios fechados, Santos adapta entrega de suplementação alimentar aos atletasSantos realizará nova bateria de testes de COVID-19 em atletas na próxima semanaAtletas do Santos passarão por avaliações cardíacas e musculares nesta semanaNo segundo dia de testes físicos do elenco santista antes do prazo dado pelo governo do Estado de São Paulo e Federação Paulista de Futebol para a retomada das atividades com bola, o volante do Peixe afirmou não sentir dores.

– Foram avaliações físicas bem fortes nesses primeiros dois dias e eu me senti bem, assim como o restante da equipe. Atleta de alto rendimento não pode ficar três meses parado, então a gente teve que se virar, fazer treino individual em casa, com personal, sozinho ou por vídeo. Foi um tempo muito longo sem atividades, mas treinei bastante durante a quarentena e tenho certeza que todo mundo também se cuidou, por isso estamos aguentando bem esses testes iniciais – disse ao site oficial do Santos FC.