Após início confuso no Cruzeiro, zagueiro Ramon renova até 2023

Crédito: No início da temporada, Ramon teve dias estranhos. Em menos de dois meses, ele foi contratado, veio para o Cruzeiro, deixou o clube e depois conseguiu ser confirmado para ficar em definitivo-(Bruno Haddad/Cruzeiro

Após um começo de ano complicado, sem saber se ficaria ou não no Cruzeiro, o zagueiro Ramon, de 24 anos, teve seu vínculo renovado com a equipe mineira até o fim de 2023.

A situação do jogador se tornou inusitada, pois no início de 2020, Ramon chegou à Raposa, se apresentou, pois tinha feito um pré-contrato com a gestão de Wagner Pires de Sá. Quando chegou para trabalhar, iniciou-se um pequeno imbróglio, já que o conselho gestor do clube não via condições financeiras de arcar com o contrato feito com o atleta pela antiga direção. Assim, Ramon não foi contratado, mas após ajustes no clube e a aceitação do atleta em receber dentro do teto do Cruzeiro, a situação modificou e o zagueiro assinou até o fim de 2022. O novo acordo foi facilitado porque Ramon ficou livre no mercado após deixar o Vitória no fim de 2019. Natural da cidade de Riachão do Jacuípe (BA), Ramon chegou ao clube Azul no estilo mais "mineirinho" possível. Com muita tranquilidade e trabalho árduo, sem fazer alardes, o zagueiro foi conquistando aos poucos o seu espaço na equipe celeste, tendo atuado como titular nas últimas partidas da Raposa, seja na zaga ou no meio-campo. Para comprovar ainda mais essa afirmação dentro do elenco estrelado, o defensor teve seu contrato renovado na última sexta-feira. Agora, o novo vínculo do atleta com o Cruzeiro vai até dezembro de 2023, algo bastante comemorado por ele.

-Estou me sentindo orgulhoso, contente. Não só eu, mas todos que estão ao meu redor, meus amigos e minha família também ficaram felizes com a notícia. Pelo o que passei no início do ano, de ter vindo e depois retornado para a minha cidade, tinha ficado um pouco triste. Mas graças a Deus pude retornar, jogar bem, ajudar o Cruzeiro. Fico feliz com a importância que eles me deram, principalmente com a confiança da diretoria. Agora é retribuir dentro de campo todo o esforço que fizeram e tentar dar alegria ao torcedor, além de ajudar o clube-disse.

Nos jogos mais recentes disputados pelos comandados de Luiz Felipe Scolari, o camisa 4 formou a dupla de zaga com Manoel, parceria comentada pelo próprio Ramon, que disse estar aprendendo bastante com o companheiro de posição.