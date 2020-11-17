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Após indicação de Rogério Ceni, Flamengo contrata analista de desempenho do Fortaleza

Ao lado de Ceni, Leandro Costa conquistou quatro títulos no Fortaleza. Clube cearense confirmou a saída do profissional nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 17:44

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 17:44

Crédito: Reprodução/Instagram
O Flamengo tem reforço para o restante da temporada. E não é para compor o elenco, mas sim a equipe de análise de desempenho. Após pedido do novo treinador Rogério Ceni, o Rubro-Negro acertou a contratação do analista Leandro Costa, que estava no Fortaleza. Em nota à imprensa, nesta terça-feira, o clube cearense confirmou a saída do profissional.No Tricolor do Pici, Leandro Costa liderava Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube (CIFEC). Ele era o responsável pelo setor que avalia os atletas do clube e possíveis contratações, observa os adversários da equipe e facilita o trabalho da comissão técnica.
Ao lado de Rogério Ceni, o profissional conquistou o título da Série B do Brasileiro e o acesso à Série A) em 2018, dois títulos do Cearense (2019 e 2020) e o título da Copa do Nordeste (2019).
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No Flamengo, Leandro se juntará a Wellington Sales, Carlos Eduardo Furtado, Eduardo Coimbra e Sandro Gomes - os outros integrantes do setor de análise de desempenho. Vale lembrar que Rogério Ceni veio do Fortaleza junto com os auxiliares Charles Hembert e Nelson Simões, além do preparador físico Danilo Augusto.

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