Após indicação de Rogério Ceni, Flamengo contrata analista de desempenho do Fortaleza

O Flamengo tem reforço para o restante da temporada. E não é para compor o elenco, mas sim a equipe de análise de desempenho. Após pedido do novo treinador Rogério Ceni, o Rubro-Negro acertou a contratação do analista Leandro Costa, que estava no Fortaleza. Em nota à imprensa, nesta terça-feira, o clube cearense confirmou a saída do profissional.No Tricolor do Pici, Leandro Costa liderava Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube (CIFEC). Ele era o responsável pelo setor que avalia os atletas do clube e possíveis contratações, observa os adversários da equipe e facilita o trabalho da comissão técnica.