Após incidente na estreia, estádio que recebe o Corinthians na primeira fase da Copinha terá divisão de torcidas

A partir da segunda rodada do grupo 15 da Copa São Paulo, o estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, terá divisão das torcidas nos jogos. A mudança foi motivada por uma confusão nos minutos iniciais da partida entre Corinthians e Resende, na última terça-feira (4), que acabou lotando um setor que contava com torcedores do São José, que permaneceram no local do jogo, após o fim da partida preliminar entre a Águia do Vale e o River, do Piauí. A partir de agora, os eventos terão divisão de torcida e abertura dos portões ocorrerão uma hora antes do jogo inicial, com fechamento no final da segunda partida.

De acordo com o jornal 'O Vale', a torcida do São José terá acesso ao estádio Martins Pereira através do portão cinco, enquanto as demais, inclusive a corintiana, ingressarão pela entrada principal.

As alterações foram comunicadas oficialmente em nota pela Federação Paulista de Futebol, que disse que a decisão foi definida após uma reunião entre representantes da FPF, prefeitura de São José dos Campos e Polícia Militar, ainda na terça-feira (4) - houve conflito da PM com torcedores corintianos durante o jogo diante o Resende, com utilização de bombas de efeito moral e sprays de gás lacrimogêneo, e a partida ficou paralisada durante 10 minutos.

A segunda rodada do grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior acontecerá nesta sexta-feira (7), com o São José recebendo o Resende, do Rio de Janeiro, às 19h30, e o Timão encarando o River, do Piauí, às 21h45.

Os jogos seguirão tendo entrada franca, controlada pela Polícia Militar, mas com a necessidade de apresentação de comprovante do esquema vacinal completo (duas doses ou dose única da Jansen) ou parcial, mas com a necessidade de apresentação de um exame de Covid-19 negativado, sendo antígeno em até 24 horas antes da partida ou PCR, 48 horas.

Confira na íntegra a nota da FPF:

"Após avaliação dos incidentes ocorridos na partida entre Resende-RJ x Corinthians, pela Copa São Paulo de Futebol Jr., na última terça-feira (4), uma reunião realizada entre Federação Paulista de Futebol, Polícia Militar e Prefeitura de São José dos Campos definiu que os próximos jogos nesta sede serão realizados com divisão das torcidas.

A medida visa garantir a segurança de todos os espectadores. Também foi definida a abertura dos portões uma hora antes do primeiro jogo do dia, e permanecerão abertos até o final da rodada dupla".