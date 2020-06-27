Após impasse em retorno, Fluminense pode entrar em campo já classificado

Após semanas de indefinições, o Campeonato Carioca está de volta para o Fluminense. O Tricolor, um dos mais fortes na corrente contra o retorno, entrará em campo neste domingo, às 19h, contra o Volta Redonda, fechando a 4ª rodada. No entanto, o clube das Laranjeiras pode nem precisar tocar na bola para estar classificado às semifinais da Taça Rio.
Em caso de vitória do Vasco contra o Macaé e do Resente em cima do Madureira, o Flu garante a vaga, já que faltaria apenas mais um jogo. Com esses resultados, a única coisa que pode mudar é quem avança em primeiro ou segundo. Somente o próprio Volta Redonda poderá ultrapassar o Tricolor. Assim, caso o Fluminense vença o adversário no Nilton Santos, a equipe de Odair Hellmann garante a primeira colocação do Grupo A.
Caso o Madureira, atualmente segundo colocado da chave, com seis pontos, vença o Resende, o Flu entra em campo empatado em nove pontos. Entretanto, a diferença de saldo é, hoje, de 10 gols. Portanto, mesmo perdendo o Tricolor não pode ser ultrapassado nessa rodada. Se o Macaé vencer o Vasco, a definição fica para a última rodada, com Flu e Madureira com nove pontos, Volta Redonda com sete e Macaé com seis.E MAIS:Neymar brinca com Nenê após confirmação da COVID: 'Grupo de risco'Fluminense abre venda de ingressos simbólicos para jogo do CariocaFred dará coletiva neste sábado, véspera da reestreia pelo FluminenseNenê tranquiliza torcida e diz ser o jogador do Flu com COVID-19Com Ganso e Fred: o que esperar do Fluminense na reestreiaNa classificação geral, o Flamengo ultrapassou o Fluminense após a vitória contra o Bagu na retomada do campeonato. Agora, o Rubro-Negro tem 25 pontos contra 24 do Tricolor e um jogo a mais. Vale lembrar que, caso o Fla seja campeão também da Taça Rio, só haverá nova final para definir o campeão do Carioca caso outra equipe seja líder na tabela geral. Portanto, o Flu ainda briga para garantir essa posição e ter mais uma chance de levantar a taça do Estadual.
O Fluminense tem oito vitórias, mesmo número do Flamengo, e um saldo com cinco gols de vantagem, sendo 20 do Tricolor (23 pró e três contra) e 15 do Rubro-Negro (21 pró e seis contra).
A classificação do Grupo B:
1- Fluminense - 9 pontos - 3 jogos - 3 vitórias - 0 empates - 0 derrotas - 11 gols pró - 1 gol contra - 10 saldo
2- Madureira - 6 pontos - 3 jogos - 2 vitórias - 0 empates - 1 derrota - 6 gols pró - 6 gols contra - 0 saldo
3- Volta Redonda - 4 pontos - 3 jogos - 1 vitória - 1 empate - 1 derrota - 2 gols pró - 2 gols contra - 0 saldo
4- Macaé - 3 pontos - 3 jogos - 1 vitória - 0 empates - 2 derrotas - 1 gol pró - 4 gols contra - -3 saldo
5- Vasco - 2 pontos - 3 jogos - 0 vitória - 2 empates - 1 derrota - 1 gol pró - 3 gols contra - -2 saldo
6- Resende - 1 ponto - 3 jogos - 0 vitória - 1 empate - 2 derrotas - 1 gol pró - 6 gols contra - -5 saldo
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