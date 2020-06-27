Após impasse em retorno, Fluminense pode entrar em campo já classificado

Em caso de vitória do Vasco contra o Macaé e do Resente em cima do Madureira, o Flu garante a vaga, já que faltaria apenas mais um jogo. Com esses resultados, a única coisa que pode mudar é quem avança em primeiro ou segundo. Somente o próprio Volta Redonda poderá ultrapassar o Tricolor. Assim, caso o Fluminense vença o adversário no Nilton Santos, a equipe de Odair Hellmann garante a primeira colocação do Grupo A.

Caso o Madureira, atualmente segundo colocado da chave, com seis pontos, vença o Resende, o Flu entra em campo empatado em nove pontos. Entretanto, a diferença de saldo é, hoje, de 10 gols. Portanto, mesmo perdendo o Tricolor não pode ser ultrapassado nessa rodada. Se o Macaé vencer o Vasco, a definição fica para a última rodada, com Flu e Madureira com nove pontos, Volta Redonda com sete e Macaé com seis.E MAIS:Neymar brinca com Nenê após confirmação da COVID: 'Grupo de risco'Fluminense abre venda de ingressos simbólicos para jogo do CariocaFred dará coletiva neste sábado, véspera da reestreia pelo FluminenseNenê tranquiliza torcida e diz ser o jogador do Flu com COVID-19Com Ganso e Fred: o que esperar do Fluminense na reestreiaNa classificação geral, o Flamengo ultrapassou o Fluminense após a vitória contra o Bagu na retomada do campeonato. Agora, o Rubro-Negro tem 25 pontos contra 24 do Tricolor e um jogo a mais. Vale lembrar que, caso o Fla seja campeão também da Taça Rio, só haverá nova final para definir o campeão do Carioca caso outra equipe seja líder na tabela geral. Portanto, o Flu ainda briga para garantir essa posição e ter mais uma chance de levantar a taça do Estadual.