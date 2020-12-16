Após ignorar Palmeiras na Libertadores, CBF vai precisar remarcar Dérbi

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Libertad na última terça-feira (15), o Palmeiras se classificou às semifinais da Libertadores. O que, por sua vez, acarretará em uma importante mudança no calendário alviverde para o início do ano que vem.

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No começo de dezembro, a CBF desmembrou algumas rodadas do Brasileirão visando organizar as partidas que precedem e sucedem as festividades de Natal e Ano Novo. Assim, o Dérbi, pela 28ª rodada do campeonato, acabou marcado para o dia 6 de janeiro.

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Acontece que o Verdão deverá entrar em campo pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores na terça-feira, dia 5. Portanto, a CBF se vê obrigada a fazer um novo remanejamento da data do clássico diante do Corinthians. Uma possível solução seria o sábado anterior, dia 2 de janeiro, o que estragaria o pequeno recesso estipulado pela entidade, que havia motivado a marcação para o dia 6 anteriormente.Disputando também o título da Copa do Brasil, o Palmeiras entra em campo a cada três dias durante todo o mês de dezembro. Caso a CBF não opte pelo dia 2 de janeiro, não há previsão de disponibilidade de uma nova data para o Dérbi. Lembrando que o jogo contra o Vasco, pela primeira rodada do Brasileirão, teve que ser adiado por conta das finais do Paulistão e ainda não foi remarcado.

O Verdão fecha o ano de 2020 com a semifinal da Copa do Brasil diante do América-MG e abre 2021 com o possível Dérbi e a semifinal da Libertadores.

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