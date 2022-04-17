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Após hat-trick, Róger Guedes, do Corinthians, manda recado para VP: 'Acho que mostrei onde quero jogar'

Atacante marcou os três gols do Corinthians contra o Avaí na Neo Química Arena...

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 22:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2022 às 22:27
Autor dos três gols do Corinthians sobre o Avaí, o atacante Róger Guedes atuou pelo lado esquerdo do ataque, setor onde tem mais facilidade para atuar, e pode mostrar isso na noite deste sábado, na Neo Química Arena. Após o hat-trick, o jogador falou sobre a posição em que atuou.
+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro 2022- Acho que mostrei onde eu quero jogar. Foi uma conversa sadia que tive com ele, lógico que prefiro jogar aqui, onde me sinto mais à vontade, onde posso usar minha característica de fazer o facão toda hora. E o grupo já me conhece bastante nessa posição também - disse Róger Guedes.
Artilheiro do Corinthians no ano, com sete gols, Róger Guedes também brincou que o técnico Vítor Pereira terá que quebrar a cabeça para escalar Willian, com quem disputa vaga.
- O treinador vai ter que quebrar a cabeça (para jogarmos juntos). A gente sabe que o elenco é muito qualificado, se eu tiver que jogar na direita ou na esquerda tanto faz. Podemos ficar revezando o lado - disse Guedes.
Crédito: RógerGuedesmarcoutrêsgolsnavitóriadoCorinthianssobreoAvaí(Foto:TiagoSouza/OnzexPress

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